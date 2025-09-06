dona-ruth-rebate-roberta-miranda:-“quer-aparecer”

Dona Ruth Moreira reagiu nas redes sociais neste sábado (6/9) às recentes declarações da cantora Roberta Miranda em entrevista.
Durante a edição do Sem Censura desssa sexta-feira (5/9), Roberta contou que foi convidada para um projeto audiovisual sobre Marília Mendonça (1995-2021) e que teria recusado participar.
A cantora ainda criticou a mãe da rainha da sofrência, afirmando que Ruth “só pensa em dinheiro”.
Leia também
-
“Dona Ruth só pensa em dinheiro”, dispara Roberta Miranda
-
Dona Ruth reage após homem revelar fotos inéditas e namoro com Marília
-
Roberta Miranda fala em boicote após expor rusga com cantor sertanejo
-
Roberta Miranda “proíbe” namorado de dar entrevistas: “Ingênuo”
O que disse Dona Ruth
Em comentários deixados em um perfil de celebridades que repercutia as declarações, Ruth respondeu: “O que está acontecendo com essa senhora? Nem te conheço, para de falar meu nome para aparecer”, declarou.
A mãe de Marília também negou que Roberta tenha sido convidada: “Ela não recusou nada nem foi chamada”, afirmou.
Ruth finalizou avisando: “Agora todo dia quer aparecer falando meu nome. Vou pedir meu advogado para te parar.”
7 imagensFechar modal.1 de 7
Dona Ruth deixou comentários sobre Roberta Miranda nas redes sociais.
Reprodução/Redes sociais.2 de 7
Roberta Miranda.
Reprodução/TV Brasil.3 de 7
Roberta Miranda
4 de 7
Roberta Miranda diz que a impediram de fazer feat com Marília Mendonça
Instagram/Reprodução5 de 7
Dona Ruth.
Reprodução/Internet.6 de 7
Dona Ruth.
Reprodução/Redes sociais.7 de 7
Dona Ruth.
Reprodução/Internet.
Entenda a polêmica
Roberta Miranda foi entrevistada no Sem Censura, exibido na sexta-feira (5/9). Esta colunista estava na mesa de debatedores e aproveitou para questioná-la sobre o impasse envolvendo o empresário de Marília Mendonça e Dona Ruth.
Sem rodeios, Roberta afirmou que chegou a ser convidada para participar da cinebiografia de Marília, mas recusou. Em seguida, disparou a alfinetada: “Dona Ruth só pensa em dinheiro”.
A sertaneja ainda relembrou que, no dia da morte da Rainha da Sofrência, enviou flores para dona Ruth, mas o presente acabou ficando na floricultura. O motivo? A mãe de Marília não quis recebê-las. Vixe!