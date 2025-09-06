dona-ruth-rebate-roberta-miranda:-“quer-aparecer”

Dona Ruth Moreira reagiu nas redes sociais neste sábado (6/9) às recentes declarações da cantora Roberta Miranda em entrevista.

Durante a edição do Sem Censura desssa sexta-feira (5/9), Roberta contou que foi convidada para um projeto audiovisual sobre Marília Mendonça (1995-2021) e que teria recusado participar.

A cantora ainda criticou a mãe da rainha da sofrência, afirmando que Ruth “só pensa em dinheiro”.

Leia também

O que disse Dona Ruth

Em comentários deixados em um perfil de celebridades que repercutia as declarações, Ruth respondeu: “O que está acontecendo com essa senhora? Nem te conheço, para de falar meu nome para aparecer”, declarou.

A mãe de Marília também negou que Roberta tenha sido convidada: “Ela não recusou nada nem foi chamada”, afirmou.

Ruth finalizou avisando: “Agora todo dia quer aparecer falando meu nome. Vou pedir meu advogado para te parar.”

7 imagens Fechar modal. 1 de 7

Dona Ruth deixou comentários sobre Roberta Miranda nas redes sociais.

Reprodução/Redes sociais. 2 de 7

Roberta Miranda.

Reprodução/TV Brasil. 3 de 7

Roberta Miranda

4 de 7

Roberta Miranda diz que a impediram de fazer feat com Marília Mendonça

Instagram/Reprodução 5 de 7

Dona Ruth.

Reprodução/Internet. 6 de 7

Dona Ruth.

Reprodução/Redes sociais. 7 de 7

Dona Ruth.

Reprodução/Internet.

Entenda a polêmica

Roberta Miranda foi entrevistada no Sem Censura, exibido na sexta-feira (5/9). Esta colunista estava na mesa de debatedores e aproveitou para questioná-la sobre o impasse envolvendo o empresário de Marília Mendonça e Dona Ruth.

Sem rodeios, Roberta afirmou que chegou a ser convidada para participar da cinebiografia de Marília, mas recusou. Em seguida, disparou a alfinetada: “Dona Ruth só pensa em dinheiro”.

A sertaneja ainda relembrou que, no dia da morte da Rainha da Sofrência, enviou flores para dona Ruth, mas o presente acabou ficando na floricultura. O motivo? A mãe de Marília não quis recebê-las. Vixe!