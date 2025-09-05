“Dona Ruth só pensa em dinheiro”, dispara Roberta Miranda

Roberta Miranda voltou a falar sobre a relação com a família de Marília Mendonça. Convidada do programa Sem Censura, que vai ao ar nesta sexta-feira (5/9), a cantora afirmou que recusou participar da cinebiografia da artista e, sem rodeios, soltou uma alfinetada sobre Ruth Moreira, mãe de Marília: “Dona Ruth só pensa em dinheiro.”

Durante a gravação, Roberta relatou ainda que, no dia da morte da Rainha da Sofrência, enviou flores para Dona Ruth, mas o presente não foi recebido e teria ficado na floricultura. “Ela não quis receber”, disse a sertaneja.

O Sem Censura com Roberta Miranda vai ao ar hoje, às 16h, na TV Brasil.

