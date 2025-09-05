“Dona Ruth só pensa em dinheiro”, dispara Roberta Miranda

Cantora comenta impasse com família de Marília Mendonça e diz ter recusado participação na cinebiografia; entrevista vai ao ar hoje (5/9), às 16h, na TV Brasil

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Roberta Miranda voltou a falar sobre a relação com a família de Marília Mendonça. Convidada do programa Sem Censura, que vai ao ar nesta sexta-feira (5/9), a cantora afirmou que recusou participar da cinebiografia da artista e, sem rodeios, soltou uma alfinetada sobre Ruth Moreira, mãe de Marília: “Dona Ruth só pensa em dinheiro.”

Reprodução/Instagram

Durante a gravação, Roberta relatou ainda que, no dia da morte da Rainha da Sofrência, enviou flores para Dona Ruth, mas o presente não foi recebido e teria ficado na floricultura. “Ela não quis receber”, disse a sertaneja.

O Sem Censura com Roberta Miranda vai ao ar hoje, às 16h, na TV Brasil.

📌 Fonte: Metrópoles
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.