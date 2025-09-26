Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?

A novela Vale Tudo segue conquistando o público em sua nova versão e promete fortes emoções na reta final. Entre os personagens mais comentados, Afonso (Humberto Carrão) ganha destaque por viver um dos momentos mais dramáticos da trama, em uma reviravolta que não existia na produção original de 1988.

Na história atual, o personagem é diagnosticado com câncer e depende de um transplante de medula óssea para sobreviver. Sem resposta à quimioterapia, ele trava uma batalha de fé e resistência, enquanto o público acompanha sua angustiante busca por um doador compatível.

A grande virada acontece quando um segredo guardado por sua mãe, Odete (Débora Bloch), vem à tona: Leonardo (Guilherme Magon), irmão de Afonso dado como morto há mais de dez anos, está vivo. A farsa arquitetada por Odete muda completamente o rumo da trama.

Leonardo se revela o doador ideal e garante a chance de cura para Afonso. Após o transplante bem-sucedido, o personagem inicia um processo de recuperação marcado por esperança e renascimento. No entanto, o reencontro com a verdade também traz uma ruptura definitiva: ao confrontar a mãe pela mentira que o fez sofrer por tanto tempo, Afonso decide cortar todos os laços com ela.

Com esse desfecho, Vale Tudo entrega ao público não apenas a sobrevivência do personagem, mas também sua transformação. Afonso renasce mais forte, disposto a deixar o passado para trás e a construir sua vida com base na verdade, em um dos finais mais marcantes da trama das nove.

Com informações da Contigo!