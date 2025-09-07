07/09/2025
Droga maquiada: caminhão de cosméticos é pego com toneladas de maconha

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu quase duas toneladas de maconha que estavam em um caminhão nesse sábado (6/9) na cidade de Florínea, no interior de São Paulo.

Uma equipe do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária realizava uma operação de combate ao tráfico de drogas no pedágio da rodovia Miguel Jubran, próximo à divisa com o estado do Paraná, quando desconfiou da atitude do motorista e abordou o veículo para fiscalização.

Durante as buscas no baú do veículo, carregado com uma carga de cosméticos, os policiais encontraram centenas de tijolos de maconha, acondicionados em fardos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista carregou o veículo em Foz do Iguaçu, no Paraná, e tinha como destino a cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, onde entregaria o entorpecente a uma terceira pessoa. Na delegacia, o entorpecente totalizou 1,9 tonelada.

O motorista do veículo de 61 anos foi preso em flagrante e encaminhado ao Distrito Policial de Florínea, onde foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o homem permanece à disposição da Justiça.

