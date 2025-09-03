Dupla é detida com motocicleta roubada no bairro Tucumã, em Rio Branco

Os dois foram levados à Delegacia de Flagrantes (Defla), junto com a motocicleta recuperada

Policiais da Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (ROTAM), do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), prenderam Pedro Henrique Silva Roque, de 19 anos, e apreenderam um adolescente de 16, na tarde desta quarta-feira (3), no bairro Tucumã, em Rio Branco. Eles foram flagrados com uma motocicleta roubada.

Dupla é detida com motocicleta roubada no bairro Tucumã, em Rio Branco. Foto: ContilNet

A equipe realizava patrulhamento na Rua Mônaco, região conhecida pela movimentação de tráfico de drogas, quando avistou os suspeitos em uma Honda Titan vermelha. Ao notar a aproximação da viatura, um dos jovens tentou correr e o outro acelerou a moto, mas foi alcançado após breve perseguição.

Os dois foram levados à Delegacia de Flagrantes (Defla), junto com a motocicleta recuperada. Foto: ContilNet

Na abordagem, os policiais constataram que o veículo havia sido roubado na noite de terça-feira (2), no bairro Cidade Nova. A placa confirmava a restrição por roubo. Questionados, os suspeitos admitiram saber que a motocicleta era produto de crime.

Motocicleta recuperado e devolvida para o proprietário. Foto: ContilNet

Diante da situação, Pedro Henrique foi preso e o adolescente apreendido. Os dois foram levados à Delegacia de Flagrantes (Defla), junto com a motocicleta recuperada. No local, a vítima do assalto reconheceu a dupla como autora do crime.

