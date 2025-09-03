Dupla é detida com motocicleta roubada no bairro Tucumã, em Rio Branco

Policiais da Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (ROTAM), do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), prenderam Pedro Henrique Silva Roque, de 19 anos, e apreenderam um adolescente de 16, na tarde desta quarta-feira (3), no bairro Tucumã, em Rio Branco. Eles foram flagrados com uma motocicleta roubada.

A equipe realizava patrulhamento na Rua Mônaco, região conhecida pela movimentação de tráfico de drogas, quando avistou os suspeitos em uma Honda Titan vermelha. Ao notar a aproximação da viatura, um dos jovens tentou correr e o outro acelerou a moto, mas foi alcançado após breve perseguição.

Na abordagem, os policiais constataram que o veículo havia sido roubado na noite de terça-feira (2), no bairro Cidade Nova. A placa confirmava a restrição por roubo. Questionados, os suspeitos admitiram saber que a motocicleta era produto de crime.

Diante da situação, Pedro Henrique foi preso e o adolescente apreendido. Os dois foram levados à Delegacia de Flagrantes (Defla), junto com a motocicleta recuperada. No local, a vítima do assalto reconheceu a dupla como autora do crime.