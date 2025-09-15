Dupla é presa com mais de 4 kg de skunk em Rio Branco

Uma ação conjunta da Força Tática dos 1º e 3º Batalhões da Polícia Militar resultou na prisão de Diego Lopes, 19 anos, e Adriel Costa Dourado, 23 anos, na noite desta segunda-feira (15), na Rua Santa Fé, bairro Vitória, em Rio Branco.

A operação foi desencadeada após denúncia anônima que apontava a comercialização de drogas na região. Durante a abordagem, os suspeitos tentaram fugir: Diego correu para dentro de uma residência, enquanto Adriel tentou escapar pulando muros e cercas. Ambos foram alcançados e detidos.

Na casa, os policiais apreenderam 4,228 kg de skunk. Segundo a PM, Diego já possui duas passagens por tráfico de drogas quando era menor de idade, enquanto Adriel tem histórico de posse ilegal de arma de fogo.

Após a apreensão, a dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde permanece à disposição da Justiça.