Dupla festa! Valéria Bittar celebra aniversário e chá de bebê da filha

Nesse domingo (14/9), a empresária Valéria Bittar viveu um momento inesquecível ao comemorar o aniversário em uma dupla celebração, em sua residência, no Lago Sul. Mamãe de Paulo Henrique, de 6 anos, e Gustavo, de 3, ela está à espera da primeira filha, Maria Valentina, e aproveitou a reta final da gestação para unir duas ocasiões especiais: o novo ciclo de vida e o chá de bebê da pequena.
Com previsão de nascer em dois meses, Valéria revelou à coluna Claudia Meireles que Maria Valentina já é motivo de muita alegria na família. A ideia de reunir amigos e familiates em torno de uma comemoração dupla foi organizada em pouquíssimo tempo.
“Queríamos muito um terceiro filho, e Deus nos presenteou com uma menina. Foi a forma perfeita de completar a nossa família. A gravidez foi diferente da dos meninos, com mais enjoos no início, e fiquei indecisa sobre organizar uma festa. De última hora, decidi juntar meu aniversário e o chá de bebê para celebrar em dobro”, contou Valéria.
Delicadeza em cada detalhe
O tema escolhido refletiu o universo doce e delicado preparado para a chegada da primeira menina da família. Inspirada na decoração do quartinho da bebê, que tem como destaque as cerejas, Valéria contou com a Cenário Festas e os arranjos de Matheus Florista para criar uma cenografia encantadora, que arrancou elogios dos convidados.
“Estou em um verdadeiro hiperfoco de cereja desde que decidi como seria o quartinho da Maria Valentina. Quis usar essa referência neste dia especial. Ficou delicado e cheio de significado”, revelou.
Brunch repleto de delícias
O cardápio também ganhou protagonismo. O buffet Mavie Cucina preparou um brunch sofisticado e variado, perfeito para um domingo festivo. Entre as opções, estavam tartar de salmão com guacamole, brie folheado com frutas vermelhas, quiche de alho-poró, sanduíches, cachorro-quente e, como prato principal, um saboroso estrogonofe de carne acompanhado de batata-palha.
Viva, Valéria Bittar!
A hora dos parabéns foi marcada por emoção. Reunida ao lado do marido, Paulo Renato Roriz, e dos filhos, Paulo Henrique e Gustavo, Valéria celebrou não apenas sua vida, mas também a espera pela chegada de Maria Valentina.
Bolo inspirado no tema do quarto da Maria Valentina: cerejas!
Paulo Henrique Bittar, Valéria Bittar, Gustavo Bittar e Paulo Renato Roriz
Nesse momento, todos os olhares se voltaram para a mesa de doces, preparada pela Maravilha Doces. O destaque foi o bolo de três andares criado por Gabi Queiroz, que trouxe detalhes de cereja para reforçar o tema da celebração. A combinação arrancou elogios e tornou o instante ainda mais especial.
Radiante, Valéria falou da expectativa da família para a chegada da bebê.
“Os meninos perguntam todos os dias: ‘Mamãe, ela já nasceu?’. Estão animadíssimos e muito participativos. Esse novo ciclo vem com descobertas e com a alegria de entrar no mundo rosa, que eu ainda não conhecia. Estamos todos muito felizes e ansiosos para receber nossa princesa Maria Valentina”, celebrou.
Veja os highlights do evento, pelas lentes de Renato Villas e edição de Ivan Lacombe:
Confira quem esteve presente no evento, pelo olhar de Wey Alves:
