Durante solenidade, comandante-geral celebra promoção de policiais e valorização profissional

A Polícia Militar do Acre (PMAC) realizou nesta terça-feira a solenidade de promoção de 223 integrantes da corporação, entre 217 praças e 6 oficiais, no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança e Justiça (Cieps), no Portal da Amazônia, em Rio Branco.

Para a comandante-geral da PMAC, Marta Renata da Silva Freitas Alves, momentos como esse representam mais do que mudanças de graduação: são celebrações da dedicação e do comprometimento dos policiais com a segurança pública do estado. “É um momento de muita alegria para nós enquanto Comando Geral da Corporação, porque a promoção é um momento muito especial na carreira. É um momento de valorização, é um momento de ganhar novas responsabilidades, mas é também uma realização fruto de esforço, dedicação e comprometimento com o serviço que exerce”, afirmou.

Entre os promovidos, destacam-se os alunos do Curso de Formação de Cabos (CFC 2025), com aproximadamente 150 policiais ascendendo à graduação de cabo. A comandante ressaltou ainda que a valorização profissional tem impacto direto na qualidade do serviço prestado à população: “Quando o policial é valorizado, certamente isso tem reflexo no serviço que ele oferece para a comunidade”, completou.

O evento também contou com promoções para outras graduações e oficiais, valorizando servidores que se dedicam diariamente à segurança do Acre.