24/09/2025
Universo POP
Euro é flagrado com travesti em presídio e briga com Hytalo Santos
Coluna da Kelly Kley: médica Sandra Aguiar é premiada no Mulher Notável 
Rihanna anuncia nascimento e revela nome da 3ª filha com A$AP Rocky
“Bolsonaro de Marituba”: sósia pedala pelas ruas e vídeo viraliza com piadas políticas
Mulheres acreanas recebem o Prêmio Mulher em Rondônia
Filho de Wesley Safadão e Mileide passa por cirurgia de emergência para retirada de tumor no cérebro
Deborah Secco entrega prévia de “Bruna Surfistinha 2”
Mulher flagra traição e ‘mete a porrada’ no marido dentro do shopping; ASSISTA
Carmo Dalla Vecchia surge irreconhecível e perde a paciência com haters: “Vá cagar”
Acreana Carol Lekker é indicada pela namorada do cantor Belo e enfrenta 1ª roça na Fazenda 17

Eduardo Schaus conquista prata no Mundial de escalada paralímpica

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
eduardo-schaus-conquista-prata-no-mundial-de-escalada-paralimpica


Logo Agência Brasil

O brasileiro Eduardo Schaus conquistou, nesta quarta-feira (24), a medalha de prata na classe AU2 (atletas com comprometimento nos membros superiores) do Mundial de escalada paralímpica que está sendo disputado em Seul (Coreia do Sul).

O atleta paranaense, que é tricampeão brasileiro (2025, 2024 e 2022), subiu ao pódio após alcançar a agarra 33+ (quando o atleta ultrapassa a agarra 33 e inicia o movimento para a próxima). Eduardo ficou atrás apenas do alemão Kevin Bartke (35+).

Notícias relacionadas:

Na competição disputada em Seul desde o último sábado (20), o Brasil ainda tem chance de conquistar uma medalha com a paulista Marina Dias, campeã mundial em 2023 pela classe RP3 (atletas com limitações de alcance, força e potência).

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost