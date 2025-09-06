Ele está de volta! Deyverson é reintegrado ao Fortaleza por Palermo

06/09/2025
Escrito por Metrópoles
ele-esta-de-volta!-deyverson-e-reintegrado-ao-fortaleza-por-palermo

Afastado por Renato Paiva, Deyverson está de volta aos treinos do Fortaleza. O Laion revelou em comunicado que o atacante e outros três jogadores foram reintegrados e participarão do primeiro trabalho com o técnico Martín Palermo. A nota do clube foi publicada pelo X.

“Os atletas Deyverson, Zé Welison, Emmanuel Martínez e Magrão retornam, a partir deste sábado (6), aos treinamentos com o restante grupo com foco na preparação para a partida contra o Vitória, pelo Brasileirão. O técnico Martin Palermo comanda sua primeira atividade como técnico do Fortaleza no período da tarde, no Centro de Excelência Alcides Santos”, diz a agremiação.

Deyverson chegou ao Fortaleza em março deste ano e disputou 26 partidas pelo time. Ao todo, ele marcou cinco gols e deu uma assistência. Em poucos meses de clube, protagonizou uma confusão com Moisés, que acabou se lesionando após um empurrão, e também teve problemas com a torcida.

