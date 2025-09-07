Eliminatórias: Espanha goleia e Alemanha vence de forma segura

Mais um dia de Eliminatórias Europeias, dessa vez com Espanha, Alemanha, Bélgica e Holanda como as estrelas do domingo (7/9). Entre as quatro, quem mais teve que suar para garantir os três pontos foram os holandeses.

Em um formato diferente das Eliminatórias Sulamericanas, as seleções europeias disputam ainda a primeira fase, no formato de grupos. Os líderes se classificam para a Copa, a maior competição de futebol do mundo, enquanto os segundos colocados vão para a repescagem com os quatro melhores colocados da última Liga das Nações, que estarão sem vaga carimbada para a Copa. O Metrópoles traz para você os resultados de hoje.

Alemanha 3 x 1 Irlanda do Norte

Em momento conturbado na seleção nacional, a Alemanha bateu os norte-irlandeses por 3 x 1. Os gols foram de Florian Wirtz, Serge Gnabry e Nadiem Amiry, com Isaac Price diminuindo. O homem do jogo foi o alemão David Raum, com nota Sofascore de 7,8.

Geórgia 3 x 0 Bulgária

Os georgianos venceram tranquilamente os búlgaros por 3 x 0. Os autores dos gols foram Nika Ganidze e Mikautadze. O melhor em campo foi Kvaratskhelia, autor de um dos gols, com nota 8,5 no Sofascore.

Lituânia 2 x 3 Holanda

O jogo mais emocionante da rodada foi a vitória holandesa de forma suada, por 3 x 2. Memphis Depay, por duas vezes, e Timber tornaram a vitória possível para a Holanda, enquanto Gineitis e Girdvainis tentaram complicar os adversários. O atacante do Corinthians, Depay, foi o destaque, com nota Sofascore de 8,7.

Macedônia do Norte 5 x 0 Liechtenstein

O passeio dos macedônios fez com que muita gente pudesse marcar um gol na partida. Os autores foram: Elmas, Bardhi, Churlinov, Qamili e Santkoviski. A melhor nota Sofascore no jogo foi de Enis Barhi, com 9,3.

Bélgica 6 x 0 Cazaquistão

Outra vitória tranquila foi dos belgas contra os cazaques. Sim, o Cazaquistão fica na Ásia, mas é filiado à UEFA e disputa a competição em busca da classificação para a Copa do Mundo. De Bruyne (duas vezes), Jeremy Doku (duas vezes), Meunier e Raskin marcaram na goleada. A nota 10 Sofascore foi para Kevin de Bruyne.

Polônia 3 x 1 Finlândia

Jogando em casa, os polacos conseguiram uma boa vitória na competição. Para os mandantes, Lewandowski, Kaminski e Matty Cash fizeram os seus, com Kallman diminuindo no fim da partida. O atacante Jakub Kaminski teve 8,3 de nota Sofascore, tendo maior nota na partida.

Turquia 0 x 6 Espanha

Os espanhois foram mais um a pintar o seis no placar contra os turcos. Merino (três vezes), Pedri (duas vezes) e Ferran Torres foram os autores dos tentos na goleada. Se você pensou que Mikel Merino teve a nota Sofascore mais alta, acertou: 9,7.

Luxemburgo 0 x 1 Eslováquia

Os dois países pareciam ficar no empate, mas Thomas Rigo no final do segundo tempo colocou a vitória no bolso dos visitantes eslovacos. Apesar do gol, o goleiro Martin Dúbravka foi o homem do jogo, com nota Sofascore de 7,8.

