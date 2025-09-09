Em protesto, moradores da Baixada da Sobral fecham ruas do centro de Rio Branco

Moradores da Baixada da Sobral bloquearam, na manhã desta terça-feira (09), o cruzamento da Rua Rui Barbosa com a Avenida Getúlio Vargas, em frente à Prefeitura de Rio Branco, em forma de protesto.

O ato reuniu representantes de diferentes bairros da região, que cobram do poder público a instalação de três galerias em pontos considerados estratégicos. Segundo os manifestantes, as estruturas são necessárias para garantir o escoamento das águas das chuvas em direção ao Rio Acre.

A demanda tem como foco reduzir os alagamentos que, durante o período chuvoso, costumam atingir as residências. O transbordamento do Igarapé Sobral, de acordo com os moradores, é o principal fator que provoca prejuízos e transtornos todos os anos.