Emmy Internacional: saiba quais brasileiros já foram premiados

O Brasil voltou a brilhar no cenário televisivo mundial ao garantir presença de peso nas indicações ao International Emmy Awards 2025, divulgadas nesta quinta-feira (25/9) pela International Academy of Television Arts & Sciences. O país concorre em nove categorias, com produções da Globo, Record TV, Mood Hunter, Amana Cine, Flamma/Elo/Birdo e Sony/Floresta. Confira a lista de produções vitoriosas na premiação internacional!

Entre os destaques está a telenovela “Mania de Você”, da TV Globo. A cerimônia que revelará os vencedores será realizada em 24 de novembro de 2025, em Nova York, durante a 53ª edição do International Emmy Awards Gala.

Histórico brasileiro no Emmy

Criado em 1973, o Emmy Internacional reconhece produções de televisão feitas fora dos Estados Unidos. O Brasil já acumula 167 indicações desde 1976, ano em que o fundador da TV Globo, Roberto Marinho, foi homenageado pelo Conselho Internacional da Academia Nacional de Artes e Ciências Televisivas com o Directorate Award Citation.

Desde então, o país conquistou 22 estatuetas, sendo 18 delas da TV Globo. Em 2020, por exemplo, vieram duas vitórias: Melhor Telenovela com Órfãos da Terra e Melhor Série de Comédia com Ninguém Tá Olhando.

Lista de produções brasileiras premiadas no Emmy Internacional

Melhor Telenovela

Caminhos das Índias (2009);

O Astro (2012);

Lado a Lado (2013);

Joia Rara (2014);

Império (2015);

Verdades Secretas (2016);

Órfãos da Terra (2020).

Melhor Série de Comédia

A Mulher Invisível (2012);

Especial de Natal: Se Beber, Não Ceie (2019);

Ninguém Tá Olhando (2020).

Melhor Atriz

Fernanda Montenegro, por Doce de Mãe (2015).

Melhor Programa de Artes Populares

Arca de Noé (1981);

Morte e Vida Severina (1982).

Melhor Diretor

Roberto Marinho (1976 e 1983);

Roberto Irineu Marinho (2014).

Melhor Série de Curta Duração

Hack The City (2019).

Melhor Programa de Entretenimento sem Roteiro

A Ponte: The Bridge Brasil (2023).

Melhor Noticiário

Jornal Nacional (2011).

Melhor Programa Factual e Entretenimento

Nossa Sangue, Nosso Corpo (2019).