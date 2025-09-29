Emmy Internacional: saiba quais brasileiros já foram premiados

O Brasil voltou a brilhar no cenário televisivo mundial ao garantir presença de peso nas indicações ao International Emmy Awards 2025, divulgadas nesta quinta-feira (25/9) pela International Academy of Television Arts & Sciences. O país concorre em nove categorias, com produções da Globo, Record TV, Mood Hunter, Amana Cine, Flamma/Elo/Birdo e Sony/Floresta. Confira a lista de produções vitoriosas na premiação internacional!
Entre os destaques está a telenovela “Mania de Você”, da TV Globo. A cerimônia que revelará os vencedores será realizada em 24 de novembro de 2025, em Nova York, durante a 53ª edição do International Emmy Awards Gala.
Histórico brasileiro no Emmy
Criado em 1973, o Emmy Internacional reconhece produções de televisão feitas fora dos Estados Unidos. O Brasil já acumula 167 indicações desde 1976, ano em que o fundador da TV Globo, Roberto Marinho, foi homenageado pelo Conselho Internacional da Academia Nacional de Artes e Ciências Televisivas com o Directorate Award Citation.
Desde então, o país conquistou 22 estatuetas, sendo 18 delas da TV Globo. Em 2020, por exemplo, vieram duas vitórias: Melhor Telenovela com Órfãos da Terra e Melhor Série de Comédia com Ninguém Tá Olhando.
Lista de produções brasileiras premiadas no Emmy Internacional
- Melhor Telenovela
Caminhos das Índias (2009);
O Astro (2012);
Lado a Lado (2013);
Joia Rara (2014);
Império (2015);
Verdades Secretas (2016);
Órfãos da Terra (2020).
- Melhor Série de Comédia
A Mulher Invisível (2012);
Especial de Natal: Se Beber, Não Ceie (2019);
Ninguém Tá Olhando (2020).
- Melhor Atriz
Fernanda Montenegro, por Doce de Mãe (2015).
- Melhor Programa de Artes Populares
Arca de Noé (1981);
Morte e Vida Severina (1982).
- Melhor Diretor
Roberto Marinho (1976 e 1983);
Roberto Irineu Marinho (2014).
- Melhor Série de Curta Duração
Hack The City (2019).
- Melhor Programa de Entretenimento sem Roteiro
A Ponte: The Bridge Brasil (2023).
- Melhor Noticiário
Jornal Nacional (2011).
- Melhor Programa Factual e Entretenimento
Nossa Sangue, Nosso Corpo (2019).
- Melhor Série Infantil
Pedro e Bianca (2013);
Malhação: Viva a Diferença (2018).
- Prêmio Especial Unicef
TV Cultura, pelo conjunto da programação infantil (1998, 1999 e 2000).