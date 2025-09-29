29/09/2025
Universo POP
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção
Gleici Damasceno assume namoro nas redes sociais e web reage com emoção; veja vídeo
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba

Emmy Internacional: saiba quais brasileiros já foram premiados

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
emmy-internacional:-saiba-quais-brasileiros-ja-foram-premiados

O Brasil voltou a brilhar no cenário televisivo mundial ao garantir presença de peso nas indicações ao International Emmy Awards 2025, divulgadas nesta quinta-feira (25/9) pela International Academy of Television Arts & Sciences. O país concorre em nove categorias, com produções da Globo, Record TV, Mood Hunter, Amana Cine, Flamma/Elo/Birdo e Sony/Floresta. Confira a lista de produções vitoriosas na premiação internacional!

Entre os destaques está a telenovela “Mania de Você”, da TV Globo. A cerimônia que revelará os vencedores será realizada em 24 de novembro de 2025, em Nova York, durante a 53ª edição do International Emmy Awards Gala.

Veja as fotos

Divulgação
Fernanda MontenegroDivulgação
'Mania de Você', 'Luz' e 'Repórter Record - Investigação' são indicados ao Emmy Internacional / Reprodução
‘Mania de Você’, ‘Luz’ e ‘Repórter Record – Investigação’ são indicados ao Emmy Internacional / Reprodução
Reprodução / International Academy of Television Arts & Sciences
Emmy International anunciou seus indicadosReprodução / International Academy of Television Arts & Sciences

Leia Também

Histórico brasileiro no Emmy

Criado em 1973, o Emmy Internacional reconhece produções de televisão feitas fora dos Estados Unidos. O Brasil já acumula 167 indicações desde 1976, ano em que o fundador da TV Globo, Roberto Marinho, foi homenageado pelo Conselho Internacional da Academia Nacional de Artes e Ciências Televisivas com o Directorate Award Citation.

Desde então, o país conquistou 22 estatuetas, sendo 18 delas da TV Globo. Em 2020, por exemplo, vieram duas vitórias: Melhor Telenovela com Órfãos da Terra e Melhor Série de Comédia com Ninguém Tá Olhando.

Lista de produções brasileiras premiadas no Emmy Internacional

  • Melhor Telenovela
    Caminhos das Índias (2009);
    O Astro (2012);
    Lado a Lado (2013);
    Joia Rara (2014);
    Império (2015);
    Verdades Secretas (2016);
    Órfãos da Terra (2020).
  • Melhor Série de Comédia
    A Mulher Invisível (2012);
    Especial de Natal: Se Beber, Não Ceie (2019);
    Ninguém Tá Olhando (2020).
  • Melhor Atriz
    Fernanda Montenegro, por Doce de Mãe (2015).
  • Melhor Programa de Artes Populares
    Arca de Noé (1981);
    Morte e Vida Severina (1982).
  • Melhor Diretor
    Roberto Marinho (1976 e 1983);
    Roberto Irineu Marinho (2014).
  • Melhor Série de Curta Duração
    Hack The City (2019).
  • Melhor Programa de Entretenimento sem Roteiro
    A Ponte: The Bridge Brasil (2023).
  • Melhor Noticiário
    Jornal Nacional (2011).
  • Melhor Programa Factual e Entretenimento
    Nossa Sangue, Nosso Corpo (2019).
  • Melhor Série Infantil
    Pedro e Bianca (2013);
    Malhação: Viva a Diferença (2018).
  • Prêmio Especial Unicef
    TV Cultura, pelo conjunto da programação infantil (1998, 1999 e 2000).
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost