Empresária é acusada de efetuar disparos contra a casa do ex-companheiro no interior do Acre; VEJA

As imagens, obtidas pelo ContilNet, registram o momento em que a mulher chega ao local na garupa de uma motocicleta, usando capacete, e dispara contra a fachada da casa, quebrando o vidro de uma das janelas

Um episódio ocorrido na noite de 17 de agosto ganhou repercussão nesta quinta-feira (4) em Cruzeiro do Sul (AC), após a divulgação de um vídeo que mostra a empresária, proprietária de um bar na cidade, supostamente efetuando disparos contra a residência de seu ex-companheiro.

Caso aconteceu em Cruzeiro do Sul/Foto: Reprodução

As imagens, obtidas pelo ContilNet, registram o momento em que a mulher chega ao local na garupa de uma motocicleta, usando capacete, e dispara contra a fachada da casa, quebrando o vidro de uma das janelas. Em seguida, ela questiona se o ex-companheiro não vai abrir a porta. Como não obtém resposta, deixa o local na moto.

De acordo com informações apuradas, a confusão teria começado após a publicação de uma fotografia nas redes sociais, registrada na casa do homem. A empresária entrou em contato com a mulher que aparece na imagem para tirar satisfações, antes de ir até a residência do ex.

Além do vídeo, áudios e mensagens de WhatsApp que circularam entre os envolvidos também estão sob análise da Polícia Civil, que investiga o caso.

Até o momento, não há informações sobre prisões ou medidas judiciais relacionadas ao episódio.

VEJA:

