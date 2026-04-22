A comunidade do Alto Santo, em Rio Branco, vive um momento de despedida com a morte, na última terça-feira (21), de dois nomes diretamente ligados às origens do Santo Daime: José Lucas do Nascimento, de 99 anos, e Heloísa Gomes do Nascimento, de 93.

José Lucas estava a poucos meses de completar um século de vida. Sua história acompanha o surgimento da doutrina liderada por Mestre Raimundo Irineu Serra. Ainda criança, em 1932, passou a frequentar o centro espiritual ao lado da família, quando a organização dava seus primeiros passos na região da Vila Ivonete.

As mortes foram comunicadas pelo jornalista Altino Machado, em sua página no Instagram. Ele lamentou as perdas e relembrou a trajetória dos dois.

“Pertencente à raríssima geração dos primeiros seguidores do Mestre, seu Lucas era reconhecido como homem sábio, sereno, de fala comedida e temperamento manso, qualidades que lhe renderam respeito e estima entre familiares, amigos e irmãos de doutrina. Em nota, a família definiu sua morte como “uma perda irreparável”, acrescentando que sua ausência será sentida, embora sua memória permaneça viva no coração dos seus”, diz trecho da publicação.

Com décadas de convivência dentro da irmandade, ele se tornou uma das referências mais antigas do grupo, sendo reconhecido pela postura tranquila e pelo vínculo com os fundadores da tradição. A família informou que a despedida começou na manhã de terça-feira (21), e o enterro ocorreu nesta quarta-feira (22), às 10h.

Horas depois, a comunidade também confirmou a morte de Heloísa Gomes do Nascimento. Integrante de uma das famílias mais tradicionais do Alto Santo, ela era irmã de Peregrina Gomes Serra, figura histórica ligada à continuidade da doutrina após a morte de Mestre Irineu.

Filha de Sebastião e Zulmira Gomes do Nascimento e neta de Antonio Gomes da Silva, Heloísa cresceu acompanhando de perto a formação da irmandade. Desde os primeiros anos, participou das atividades ao lado de familiares e testemunhou a mudança do centro espiritual da Vila Ivonete para o Alto Santo, em 1945.

Ela deixa oito filhos, além de dezenas de netos e bisnetos. O velório ocorre no próprio Alto Santo, e o sepultamento está marcado para as 16h desta quarta-feira, no cemitério Palmeiral.