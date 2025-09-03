Empresário gaúcho deixa fortuna de R$ 6 bilhões para Neymar em testamento

Um caso incomum chamou a atenção do país nesta semana: um empresário gaúcho, de 31 anos, registrou em cartório um testamento nomeando Neymar como seu único herdeiro, destinando ao jogador de futebol uma fortuna estimada em R$ 6,1 bilhões. O documento foi oficializado em 12 de junho de 2025 no 9º Tabelionato de Notas de Porto Alegre, com presença de duas testemunhas e um tabelião substituto, de acordo com o portal GZH.

Apesar de o valor exato da herança não ter sido divulgado, fontes ligadas ao empresário confirmam que os bens envolvem propriedades, investimentos e ações em empresas — o que pode justificar o montante bilionário. O jogador Neymar, de 33 anos, tem sua própria fortuna estimada em US$ 1,01 bilhão, segundo o site especializado em finanças esportivas Sportico, e poderá ver esse valor aumentar substancialmente.

Segundo o próprio empresário, que preferiu não ter sua identidade revelada, a escolha por Neymar foi motivada por admiração e identificação emocional. “Gosto do Neymar, identifico-me muito com ele”, afirmou em entrevista. Ele contou também que enfrenta problemas de saúde, sente-se injustamente julgado pela sociedade e reconheceu no jogador valores que considera raros hoje em dia: “Ele não é interesseiro, algo raro nos dias de hoje.”

Testamento para Neymar revela busca por afeto, não apenas legado financeiro

A história comoveu e intrigou internautas. A escolha de Neymar como herdeiro de um testamento milionário não está ligada a laços familiares nem a vínculos profissionais. O empresário destacou a relação de Neymar com o pai como um dos principais elementos de identificação emocional: “A ligação dele com o pai me lembra muito da que eu tive com o meu, que já faleceu.”

Até o momento, a assessoria de Neymar declarou que não recebeu nenhum comunicado oficial sobre a herança, mantendo cautela diante da repercussão.

Neymar, testamento e uma escolha que vai além do dinheiro

O caso viralizou nas redes sociais, dividindo opiniões. Para alguns, o gesto é excêntrico; para outros, é um sinal claro da solidão e da carência afetiva que muitas pessoas enfrentam, mesmo com patrimônio e sucesso empresarial. O testamento em favor de Neymar se torna, assim, um símbolo da necessidade de afeto, reconhecimento e de deixar um legado não apenas material, mas também emocional.