Energisa Acre inicia nova turma de Jovem Aprendiz PcD

A Energisa Acre que se destaca pelo compromisso com a inclusão, a sustentabilidade e o desenvolvimento social e econômico no estado, deu início nesta terça-feira, 02/09, a mais uma turma do programa Jovem Aprendiz, desta vez com preferência para pessoas com deficiência (PcD).

O curso técnico em Internet das Coisas tem como objetivo capacitar profissionais para desenvolver e aplicar soluções com sistemas embarcados e sensores voltados ao monitoramento e controle automatizado de processos, seguindo normas técnicas, padrões de qualidade, saúde, segurança e sustentabilidade. Com duração de 15 meses, é realizado em parceria com o Senai Acre.

A turma é composta por 10 alunos. Entre eles, Luan Pereira, portador de deficiência física, que ressaltou a importância da oportunidade e compartilhou suas expectativas.

“Estou aqui para aprender tudo o que for possível e colaborar da melhor forma. Até agora, o curso tem sido totalmente acessível e o atendimento muito bom, o que faz toda a diferença para mim que sou cadeirante. Meu objetivo é realizar o sonho de conquistar um emprego e, quem sabe, futuramente integrar essa família que é a Energisa. Eu super indico essa experiência, porque é uma oportunidade de ouro que pode ajudar muitas pessoas”, comentou Lucas.

A consultora de RH da Energisa Acre, Katianes Pequeno, acredita que o programa de aprendizagem gera oportunidades transformadoras.

“Buscamos jovens que queiram crescer conosco, trazer inovação e energia para o futuro do estado. A Energisa tem vários profissionais que começaram como aprendizes e hoje estão construindo uma carreira dentro da empresa. É uma oportunidade de desenvolvimento e crescimento profissional”, afirmou Katianes.

O Banco de Talentos da Energisa continua com as inscrições abertas, incluindo oportunidades para PcD. Buscamos profissionais qualificados para futuras vagas, através do link: //grupoenergisa.gupy.io/

Requisitos:

Ser maior de 18 anos;

Ter ensino médio completo;

Laudo médico com o CID atualizado e/ou certificado de reabilitação do INSS;

Desejável conhecimento Pacote Office;

Será diferencial possuir CNH (Categoria Nacional Habilitação);

Atender aos requisitos específicos do cargo.

A Energisa oferece benefícios como vale-alimentação ou refeição, plano de saúde e odontológico, previdência privada, auxílio-creche, seguro de vida, participação nos lucros e programas de bolsas de estudo.