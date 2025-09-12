Enilson Amorim lança livro hoje na Biblioteca Pública de Rio Branco

Nesta quinta-feira (12), o caricaturista e historiador Enilson Amorim lança, às 19h, na Biblioteca Pública Adonay Barbosa, seu novo livro: A Missão dos Protetores da Floresta. A obra apresenta figuras lendárias do folclore amazônico transformadas em super-heróis que lutam pela preservação dos recursos naturais. O projeto foi financiado pelo edital da Fundação Elias Mansour (FEM) e conta com o apoio da Academia Acreana de Letras (AAL).

“Estou muito feliz em lançar mais um trabalho voltado para nossas crianças, com traços amazônicos e o jeito do povo acreano. Nele, procuro mostrar o quanto a união entre mito e realidade pode interagir em prol de um bem comum”, afirma o autor.

O escritor

Enilson Amorim de Lima nasceu em 5 de agosto de 1974, em Rio Branco (AC). Cresceu nos bairros Triângulo Velho e Taquari, onde começou a desenhar quadrinhos e criou seu primeiro livro, A Turminha Infantil, escrevendo os roteiros e ilustrando as histórias. A venda do livreto, em formato de gibi, servia para custear materiais escolares, já que seus pais não tinham condições financeiras para adquiri-los.

Ao longo dos anos, o jovem artista tornou-se pintor de letreiros e, mais tarde, retratista em bares da cidade, sempre buscando sustento por meio da arte. Em 1994, iniciou sua carreira profissional como caricaturista e diagramador em jornais locais, começando pelo Jornal O Rio Branco e, em seguida, pelo Jornal A Tribuna. Suas charges e caricaturas, marcadas por forte crítica social, renderam-lhe 11 processos judiciais movidos pelo grupo político dominante da época. Por outro lado, também conquistou cinco Prêmios de Jornalismo José Chalub Leite — três troféus de primeiro lugar e duas menções honrosas — além de participar do renomado Salão de Humor de Piracicaba (SP).

Presidente da Associação Acreana de Cinema (ASACINE), Amorim é graduado em História e Artes Visuais, possui especialização em Ensino Superior e está concluindo o curso de Jornalismo na Universidade Federal do Acre (UFAC). É autor e ilustrador de diversos livros infantis que exploram os mitos do folclore regional, como Mapinguari – A Lenda, Abelardo e o Curupira, Clarinha e o Boto, O Canto do Uirapuru, A Lenda da Cobra Grande e Chorrim – O Cachorro dos Amorim. Também colaborou como ilustrador em obras como Aegypiti – A Mosquita da Floresta, de Kelen Gleysse, e O Zebecedário, de Carlos Gilberto de Oliveira, esta última com circulação nacional.

Em 2019, foi eleito para ocupar a cadeira número 07 da Academia Acreana de Letras(AAL), tornando-se um dos mais jovens imortais da instituição. Atualmente, atua como educador e desenvolve projetos culturais voltados ao folclore amazônico.

Incansável ainda este ano, Amorim pretende lançar um livro sobre a história do taekwondo no Acre, bem como uma animação em fase final de produção, intitulada A Lenda da Cobra Grande.