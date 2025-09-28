Equipe de Oruam informa data da liberação do rapper da penitenciária; saiba mais

A espera pela liberdade de Oruam ganhou um novo capítulo de expectativa para os fãs do artista nas redes sociais. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu um pedido de liminar que suspendeu a prisão preventiva do rapper, detido desde 22 de julho, sob a acusação de ter ocultado um menor de idade das autoridades policiais em sua residência no Rio de Janeiro. Na noite deste sábado (27/9), a equipe do artista se manifestou nas redes sociais e divulgou a previsão para sua saída da penitenciária.

A decisão foi emitida pelo ministro Joel Ilan Paciornik, do STJ, atendendo a uma solicitação da defesa do artista. Percebendo o enorme interesse do público em saber detalhes, sua assessoria se pronunciou e forneceu um cronograma mais realista: “Gente, o Oruam ainda não foi solto, pode sair segunda ou terça”, publicaram na conta oficial do intérprete.

No despacho que beneficiou o intérprete, o ministro Paciornik considerou que as bases que justificaram a custódia preventiva do cantor, de 25 anos, eram “insuficientes”. O magistrado criticou o fato de a decisão de primeira instância ter se apoiado em “argumentos vagos”, como o risco de reiteração delitiva e uma suposta possibilidade de fuga.

O ministro destacou ainda que Oruam é réu primário e se apresentou voluntariamente para cumprir o mandado de prisão em 22 de julho.