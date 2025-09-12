“Era minha segunda mãe”, diz ex-nora de Preta Gil em desabafo

A modelo Laura Fernandez, que foi casada com Francisco Gil, abriu o coração ao falar sobre a morte de Preta Gil (1974-2025).

Em entrevista concedida ao Gshow durante o festival The Town, em São Paulo, ela contou que ainda vive a fase de negação e que tem dificuldades para aceitar a ausência da cantora, avó de sua filha, Sol de Maria, de 9 anos.

O desabafo de Laura Fernadez

“É um processo muito difícil e duro. A Preta era a minha segunda mãe, uma pessoa que mudou a minha vida, que me acolheu e que continua me acolhendo onde ela estiver. É tudo muito recente, estou tentando entender, na busca desse processo junto com a minha filha e o Francisco”, afirmou.

Laura se emocionou ao descrever como tem lidado com o luto: “A dor aumenta, não está diminuindo. Nunca tinha perdido uma pessoa tão próxima e de uma forma dessa… É uma dor, realmente, dura. Quase não acredito. Todos os dias acordo e me lembro dela. Um dia, levantei e falei: ‘Vou mandar uma mensagem para ela…’ É muito difícil”.

Preta Gil morreu no dia 20 de julho

Preta Gil

Preta Gil

Preta Gil

Preta Gil

“A Preta me ensinou muito”

Ao relembrar a relação que construiu com a artista, a modelo destacou o impacto dos aprendizados que recebeu nos anos de convivência.

“São tantos os ensinamentos… A Preta me ensinou muito sobre a importância de ser eu, de me valorizar e ser fiel a mim. A Preta sempre foi ela, sustentava as suas opiniões, foi um furacão na minha vida e na de muitos. Ela mudou tudo”, disse.

Preta Gil faleceu no dia 20 de julho, aos 50 anos, vítima de um câncer no intestino. A cantora estava nos Estados Unidos em busca de um tratamento alternativo para a doença.