Escola Estadual Dom Júlio Mattioli realiza evento sobre Setembro Amarelo

A Escola Estadual de Ensino Médio Dom Júlio Mattioli (DJM), em Sena Madureira, mais uma vez reafirmou seu compromisso com a valorização da vida e o cuidado com a saúde mental ao promover, neste mês de setembro, um importante evento em alusão à campanha Setembro Amarelo, que tem como tema central “Sua vida importa”.

Na última terça-feira (23), a programação contou com uma palestra conduzida pela professora Regiane Estevam, que trouxe reflexões profundas sobre a importância da vida e os desafios relacionados à saúde mental. Durante a fala, a docente explicou de forma acessível conceitos essenciais sobre depressão, ansiedade, estresse e outros transtornos psicológicos que afetam milhares de jovens no Brasil. Segundo Regiane, foi um momento de acolhimento e aprendizado que possibilitou aos estudantes enxergarem a realidade da saúde mental com um novo olhar.

— “Tanto no período da manhã quanto no da tarde, todos os alunos tiveram a oportunidade de participar. Pela manhã já concluímos e à tarde também contemplaremos. Foi um encontro muito proveitoso, e tenho certeza de que cada aluno sairá daqui com mais consciência, empatia e valorização da vida”, destacou a professora.

O evento segue nesta quarta-feira (24) com a palestra da psicóloga Laís Mayra, que encerra a programação com o tema “Todos pela Vida”. A especialista aborda os impactos da tristeza, ansiedade e depressão, apresentando estratégias de enfrentamento, valorização do autocuidado e a importância do apoio social. Para a equipe organizadora, o momento é de extrema relevância diante dos desafios que a juventude enfrenta.

Os professores Regiane Estevam e Antônio Leite fizeram questão de agradecer o empenho de toda a equipe da escola.

— “Queremos expressar nossa profunda gratidão à equipe gestora, a todos os professores e, em especial, à psicóloga Laís Mayra, que com tanto cuidado contribuiu para a realização desta aula especial sobre saúde mental. Cada palavra, cada gesto e cada demonstração de apoio fez a diferença para que esse momento fosse de reflexão, acolhimento e valorização da vida”, afirmaram.

A principal mensagem transmitida aos alunos e à comunidade escolar é clara e necessária: “Sua vida importa, você não está só!”.

Contexto alarmante no Brasil

A relevância de eventos como este se torna ainda maior quando observamos os dados mais recentes sobre suicídio e autolesões no país, especialmente entre os jovens:

• Crescimento acelerado: Entre 2011 e 2022, a taxa de suicídio entre jovens de 10 a 24 anos cresceu 6% ao ano no Brasil. No mesmo período, as autolesões sem intenção de morte aumentaram 29% ao ano.

• Comparativo com a população geral: O aumento entre os jovens foi superior ao registrado na população em geral.

• Inversão da tendência global: Enquanto a taxa mundial de suicídios caiu 36% entre 2000 e 2019, no Brasil ela cresceu 43%.

• Principal causa de morte: Em 2021, o suicídio foi a 3ª maior causa de morte entre jovens de 15 a 19 anos e a 4ª entre os de 20 a 29 anos.=

• Desigualdade de gênero: Embora meninas tentem mais o suicídio, os rapazes o cometem de forma mais agressiva e letal. Entre 2012 e 2021, os casos foram mais que o dobro entre jovens do sexo masculino (68,32%) em comparação ao feminino (31,68%).

Esses dados, divulgados pela Fiocruz e pelo Ministério da Saúde, reforçam a urgência de se falar sobre saúde mental dentro das escolas, espaços onde os jovens passam grande parte de seu tempo e onde podem encontrar apoio, orientação e acolhimento.

Gratidão e compromisso

Como aluno com deficiência física e na voz, para mim foi um privilégio poder escrever esta matéria e registrar um momento tão importante para nossa escola e comunidade. O tema é urgente e necessário: falar sobre saúde mental é salvar vidas.

Agradeço à equipe gestora da escola, em nome do diretor Zezinho Pinheiro, bem como aos professores Regiane Estevam e Antônio Leite, pelo empenho, dedicação e compromisso com a formação integral dos estudantes.

O evento segue sendo realizado também no turno da tarde, permitindo que todos os alunos possam participar e refletir. A certeza que fica é de que, ao compartilhar conhecimento, empatia e esperança, a Escola Dom Júlio Mattioli cumpre seu papel de transformar vidas.

Veja o vídeo: