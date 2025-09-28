28/09/2025
Esportes de Rio Branco oferece capacitação sobre planos de trabalho e captação de recursos

Formação vai orientar associações, federações e institutos sobre recursos e gestão de projetos

O secretário municipal de Esportes de Rio Branco, John Douglas, anunciou a realização de uma capacitação voltada para Organizações da Sociedade Civil (OSCs), programada para o final deste ano. A iniciativa tem como objetivo fortalecer entidades que atuam com trabalhos sociais e esportivos no município, oferecendo orientações sobre elaboração de planos de trabalho e captação de recursos.

Segundo Douglas, as OSCs englobam institutos, associações, federações e confederações que desenvolvem atividades sociais na capital acreana. “Essas entidades precisam estar regulamentadas dentro do Marco Regulatório das OSCs (Miros). Nosso papel é dar condições para que elas possam caminhar com autonomia”, destacou.

Formação vai orientar associações, federações e institutos sobre recursos e gestão de projetos/Foto: ContilNet

Durante a capacitação, serão abordados temas como a estruturação de projetos dentro dos critérios de órgãos de controle e gestão, além de estratégias para acessar recursos públicos e emendas parlamentares. “Queremos nivelar o conhecimento das entidades, mostrando como funciona o processo de captação, como apresentar propostas de forma atrativa e como ter êxito no desenvolvimento de seus trabalhos”, explicou o secretário.

John Douglas ressaltou ainda a importância da iniciativa para garantir a continuidade das ações esportivas e sociais em Rio Branco. “Muitos projetos começam, mas acabam se tornando dependentes do gestor de plantão. Eu não quero que ninguém dependa de mim ou de outro gestor. Os projetos precisam ter vida própria e continuidade, mesmo com a mudança de gestores”, afirmou.

O secretário aproveitou para convidar todas as entidades e pessoas que desenvolvem projetos sociais e esportivos a participarem da capacitação. “Institutos, associações, federações, confederações, e até mesmo quem ainda não tem CNPJ, mas já atua com projetos, pode comparecer. Haverá espaço para todos, e nossa intenção é conectar quem está começando com quem já tem experiência. Assim, fortalecemos o esporte e os projetos sociais em Rio Branco”, concluiu.

