27/09/2025
Universo POP
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba
Brasileira viraliza no reality ‘Largados e Pelados” por usar a vagina como instrumento para pescar
Gracyanne Barbosa sofre acidente e pode deixar o Dança dos Famosos
Final de “Casamento às Cegas 50+” gera reações na web: “Em choque”
Pai de Viih Tube pode ter cachê de A Fazenda 17 penhorado para quitar dívida

Estados Unidos revogam visto do presidente da Colômbia

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
estados-unidos-revogam-visto-do-presidente-da-colombia


Logo Agência Brasil

Os Estados Unidos anunciaram a revogação do visto do presidente da Colômbia, Gustavo Petro (foto). A revogação foi confirmada pelas redes sociais do Departamento de Estado após Petro participar de uma manifestação pró-Palestina, em Nova Iorque, onde presenciou a 80ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

“O presidente da Colômbia esteve nas ruas de Nova Iorque e incitou soldados norte-americanos a desobedecer às ordens e incitou à violência. Nós vamos revogar o visto de Petro devido à sua imprudência e ações incendiárias’, afirmou o governo dos Estados Unidos.

Notícias relacionadas:

Durante a manifestação, Petro defendeu o uso de uma força armada global para libertar os palestinos da guerra contra Israel.

Imunidade da ONU

Neste sábado (27), Gustavo Petro retornou à Colômbia e se pronunciou sobre a revogação de seu visto.

Ele declarou que os Estados Unidos não cumprem as regras de direito internacional e de imunidade da ONU.  

“Cheguei a Bogotá. Não tenho mais visto para viajar para os EUA. Não me importo. Não preciso de visto, apenas de um ESTA [autorização de viagem], porque não sou apenas um cidadão colombiano, mas também um cidadão europeu”, afirmou.

Segundo Petros, o visto foi revogado por denunciar o “genocídio” na Palestina. “A humanidade deve ser livre em todo o mundo. Temos o direito humano de viver no planeta. Sou livre e todo ser humano deve ser livre na terra”, completou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost