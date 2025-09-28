Estilo Brasil: Fagner revisita a viagem poética do álbum “Traduzir-se”

Raimundo Fagner sempre soube transformar poesia em música. Um dos momentos mais marcantes dessa trajetória foi o álbum “Traduzir-se” (1981), que celebrou 44 anos e permanece como um marco poético da carreira.
Gravado na Espanha, o disco surpreendeu ao evitar o estigma do “portunhol”. Pelo contrário: trouxe uma sonoridade coesa e foi marcada por colaborações de peso que atestam a dimensão internacional do artista.
Participaram nomes lendários como Mercedes Sosa, Joan Manuel Serrat, Camarón de la Isla e Manzanita. A faixa-título, musicalização dos versos de Ferreira Gullar, é considerada um dos pontos altos da obra.
O sucesso foi imediato: mais de 250 mil cópias vendidas e a consagração de Fagner em novos territórios. O trabalho se tornou símbolo da capacidade de unir culturas e estilos em torno da música.
No dia 24 de outubro, o público de Brasília (DF) terá a chance de revisitar essa trajetória no palco do Festival Estilo Brasil, em uma noite de emoção e memória no Ulysses Centro de Convenções.
Programação:
Fagner
24 de outubro
Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro
Martinho da Vila
31 de outubro
Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro
Festival Estilo Brasil
Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital