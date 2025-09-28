28/09/2025
Universo POP
Estilo Brasil: Fagner revisita a viagem poética do álbum “Traduzir-se”

Escrito por Metrópoles
estilo-brasil:-fagner-revisita-a-viagem-poetica-do-album-“traduzir-se”

Raimundo Fagner sempre soube transformar poesia em música. Um dos momentos mais marcantes dessa trajetória foi o álbum “Traduzir-se” (1981), que celebrou 44 anos e permanece como um marco poético da carreira.

Gravado na Espanha, o disco surpreendeu ao evitar o estigma do “portunhol”. Pelo contrário: trouxe uma sonoridade coesa e foi marcada por colaborações de peso que atestam a dimensão internacional do artista.

Participaram nomes lendários como Mercedes Sosa, Joan Manuel Serrat, Camarón de la Isla e Manzanita. A faixa-título, musicalização dos versos de Ferreira Gullar, é considerada um dos pontos altos da obra.

O sucesso foi imediato: mais de 250 mil cópias vendidas e a consagração de Fagner em novos territórios. O trabalho se tornou símbolo da capacidade de unir culturas e estilos em torno da música.

No dia 24 de outubro, o público de Brasília (DF) terá a chance de revisitar essa trajetória no palco do Festival Estilo Brasil, em uma noite de emoção e memória no Ulysses Centro de Convenções.

O festival tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio de cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal, o projeto é realizado pelo Metrópoles e conta com a produção da Oh! Artes.

Programação:

Fagner
24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções
