Estudante da Ufac mostra novidades nas obras do Viaduto da AABB, em Rio Branco; VEJA

Sarah detalha etapas da obra, como montagem das vigas, concretagem das lajes e uso de guindastes

A estudante de engenharia civil Sarah Letícia, da Universidade Federal do Acre (UFAC), vem chamando atenção nas redes sociais ao compartilhar vídeos explicativos sobre as etapas da construção do viaduto da AABB, uma das grandes obras em andamento na cidade de Rio Branco.

Em suas publicações, Sarah detalha o processo de montagem das vigas e concretagem das lajes. “Nos últimos vídeos eu mostrei a gente colocando as vigas nesse vão. Aí, esse mesmo trecho que antes estava só com as vigas, agora está aí, ó, lisinho, concretado”, contou a estudante. Ela ainda explicou que, enquanto concretava uma laje, a equipe já realizava a conexão e as emendas das vigas do próximo vão, mostrando imagens da obra a partir de diferentes ângulos.

Sarah detalha etapas da obra, como montagem das vigas, concretagem das lajes e uso de guindastes/Foto: Reprodução

 Sarah também destacou os desafios enfrentados durante a execução, como um incêndio em terreno próximo que gerou muita fumaça. “Fui filmar e comecei a lacrimejar os meus olhos de tanta fumaça”, relatou.

Estudante utiliza diferentes ângulos para mostrar a complexidade e mobilização da obra/Foto: Reprodução

Outro ponto abordado nos vídeos foi a construção de trechos retos e curvos de 25 metros. A estudante explicou que o vão curvo exigiu entre 100 e 116 parafusos por emenda e envolveu o uso de dois guindastes e um caminhão MULC para a montagem das vilhas. “Quis mostrar de vários ângulos, para vocês verem o quanto de mobilização que a gente precisa pra um trecho só”, comentou Sarah.

VEJA TAMBÉM: Obras do viaduto da AABB avançam e estrutura pode ser entregue ainda em 2025

Os vídeos têm sido bastante elogiados pelos internautas, que destacam a didática da estudante e a oportunidade de acompanhar de perto a evolução de uma grande obra na capital acreana. Sarah promete continuar registrando o andamento do viaduto e traz novidades sobre os próximos trechos nos próximos vídeos.

