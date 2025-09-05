Estudantes da Escola Dom Júlio Mattioli participam de atividade prática de extração de DNA da banana

A Escola Estadual Dom Júlio Mattioli promoveu na tarde da última quinta-feira (04), mais um momento de aprendizado prático e inovador para seus estudantes. A atividade aconteceu com a turma do 2º ano do ensino médio, sala F, da qual eu faço parte, proporcionando uma experiência única para todos nós.

Sob a orientação da professora Regiane Estevam de Souza, fomos convidados a mergulhar no fascinante universo da genética por meio de um experimento de extração de DNA da banana.

A prática teve como base a habilidade prevista na competência (EM13CNT205) da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que propõe aos alunos interpretar resultados, realizar previsões sobre fenômenos naturais e processos tecnológicos, além de compreender os limites explicativos da ciência a partir de conceitos de probabilidade e incerteza.

Segundo a professora Regiane, o objetivo principal foi aproximar a teoria da prática, permitindo que nós, alunos, visualizássemos de forma concreta algo que normalmente é visto apenas nos livros. “Quando o aluno consegue enxergar o DNA, ele passa a entender não só a estrutura e a função desse material genético, mas também sua importância para a vida e para os avanços científicos. Isso desperta curiosidade e amplia o interesse pela biologia”, destacou a educadora.

O experimento utilizou materiais simples e acessíveis, como detergente, álcool e a própria banana, mas trouxe um impacto significativo. Para muitos colegas, foi a primeira vez que puderam observar diretamente o DNA, componente essencial de todas as células vivas.

Durante a atividade, além de aprendermos conceitos fundamentais da genética, também desenvolvemos habilidades de observação científica, análise e interpretação de resultados, exercitando o pensamento crítico. O entusiasmo foi geral, tornando a tarde não apenas educativa, mas também marcante para toda a turma.

A Escola Estadual Dom Júlio Mattioli vem se destacando por investir em práticas pedagógicas que estimulam o protagonismo estudantil e fortalecem o aprendizado investigativo. A iniciativa da professora Regiane reforça o compromisso da instituição em proporcionar uma educação de qualidade, que vai além da teoria, aproximando o estudante da ciência de forma significativa.