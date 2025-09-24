Estudantes são flagrados consumindo e vendendo drogas dentro de escola no Acre

Dois estudantes do Ensino Médio foram flagrados consumindo e vendendo entorpecentes dentro da Escola Estadual Craveiro Costa, em Cruzeiro do Sul, nesta terça-feira (23). A ocorrência resultou na condução dos jovens à Delegacia da Polícia Civil.

Segundo informações da polícia, um dos envolvidos é maior de idade e foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O outro, menor, está sendo tratado inicialmente como possível vítima, situação que ainda está em análise.

O delegado Everton Carvalho, responsável pelo caso, destacou a gravidade da situação:

“Esses indivíduos foram flagrados consumindo maconha dentro do colégio. Ainda que seja uma quantidade pequena, a conduta caracteriza o crime de tráfico, porque além de usar, eles estavam oferecendo a outros alunos. Isso é inadmissível dentro de um ambiente escolar.”

Carvalho afirmou que a Polícia Civil atuará com rigor em situações semelhantes e reforçou a importância do apoio da comunidade escolar.

“A escola é um espaço para estudar, para construir futuro, e não para banalizar o crime. Peço que pais, professores e alunos denunciem sempre que presenciarem situações como essa. A Polícia Militar deve ser acionada e, a partir daí, nós da Polícia Civil adotaremos os procedimentos legais”, destacou.

O delegado adiantou ainda que o maior de idade será apresentado ao Poder Judiciário. “Nossa posição é pela manutenção da prisão e pela conversão em prisão preventiva. Não podemos permitir que indivíduos usem drogas ou ofereçam entorpecentes a adolescentes dentro de escolas. Vamos agir dentro da lei e garantir que haja uma resposta firme para que esse tipo de conduta não se repita.”

A Polícia Civil informou que continuará monitorando unidades escolares e reforçou que esse tipo de prática representa risco direto para a vida dos estudantes e para a integridade do ambiente educacional.