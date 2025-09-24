24/09/2025
Universo POP
Euro é flagrado com travesti em presídio e briga com Hytalo Santos
Coluna da Kelly Kley: médica Sandra Aguiar é premiada no Mulher Notável 
Rihanna anuncia nascimento e revela nome da 3ª filha com A$AP Rocky
“Bolsonaro de Marituba”: sósia pedala pelas ruas e vídeo viraliza com piadas políticas
Mulheres acreanas recebem o Prêmio Mulher em Rondônia
Filho de Wesley Safadão e Mileide passa por cirurgia de emergência para retirada de tumor no cérebro
Deborah Secco entrega prévia de “Bruna Surfistinha 2”
Mulher flagra traição e ‘mete a porrada’ no marido dentro do shopping; ASSISTA
Carmo Dalla Vecchia surge irreconhecível e perde a paciência com haters: “Vá cagar”
Acreana Carol Lekker é indicada pela namorada do cantor Belo e enfrenta 1ª roça na Fazenda 17

Euro é flagrado com travesti em presídio e briga com Hytalo Santos

Influenciador e marido, presos desde agosto, teriam discutido após “situação comprometedora” em ala LGBT da penitenciária

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O influenciador Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente (Euro), protagonizaram uma discussão na Penitenciária Desembargador Flóscolo da Nóbrega, em João Pessoa (PB), após Euro ser flagrado com uma travesti detida na mesma unidade, segundo o portal Leo Dias. O episódio teria ocorrido na sexta (19/9), na ala reservada a pessoas LGBT.

Após o flagrante, os dois se evitaram no fim de semana, inclusive no banho de sol, mas testemunhas relataram que na quarta (24/9) o casal já apresentava comportamento mais tranquilo, indicando possível reconciliação.

Reprodução

Situação judicial

Na terça (23/9), Hytalo e Euro se tornaram réus por produção de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes (ECA). Eles também foram denunciados por tráfico de pessoas, exploração sexual de criança e adolescente e favorecimento da prostituição. O processo foi desmembrado pela Justiça para análise de outros crimes na Vara Criminal do município. Ambos estão presos desde 15 de agosto.

Fonte: Leo Dias / Metrópoles
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost