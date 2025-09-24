Euro é flagrado com travesti em presídio e briga com Hytalo Santos

O influenciador Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente (Euro), protagonizaram uma discussão na Penitenciária Desembargador Flóscolo da Nóbrega, em João Pessoa (PB), após Euro ser flagrado com uma travesti detida na mesma unidade, segundo o portal Leo Dias. O episódio teria ocorrido na sexta (19/9), na ala reservada a pessoas LGBT.

Após o flagrante, os dois se evitaram no fim de semana, inclusive no banho de sol, mas testemunhas relataram que na quarta (24/9) o casal já apresentava comportamento mais tranquilo, indicando possível reconciliação.

Situação judicial

Na terça (23/9), Hytalo e Euro se tornaram réus por produção de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes (ECA). Eles também foram denunciados por tráfico de pessoas, exploração sexual de criança e adolescente e favorecimento da prostituição. O processo foi desmembrado pela Justiça para análise de outros crimes na Vara Criminal do município. Ambos estão presos desde 15 de agosto.

