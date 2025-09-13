Evoney Fernandes visita bar de Rio Branco antes de apresentação na ExpoCapixaba

Na noite de sexta-feira (12), o cantor Evoney Fernandes, conhecido como o “rei da seresta”, marcou presença no Bar Tonheiros, no bairro Tucumã, em Rio Branco, antes de sua apresentação na Expo Capixaba.

Durante a visita, Evoney Fernandes participou de uma aula de sinuca com frequentadores do bar, aproveitando o momento de descontração antes do show. O artista é um dos destaques da programação do evento e se apresenta ainda neste mês.

