Ex-atriz da Globo é resgatada em situação de abandono em apartamento no sul do país

A ex-atriz global Rejane Schumann, de 74 anos, foi encontrada em condições precárias em um apartamento de Porto Alegre (RS). O caso foi revelado após uma denúncia de maus-tratos a animais, que levou a ativista Deise Falci, junto da Polícia Civil, até o local. Embora os quatro cães e três gatos da artista estivessem alimentados, o imóvel estava muito sujo e sem mantimentos.

Sensibilizada com a cena, Deise limpou o espaço e iniciou uma campanha de arrecadação para ajudar a ex-atriz, que estaria sozinha e apresentando sinais de demência. A ativista também informou que a Polícia Civil intimou pessoas que estariam utilizando os cartões de crédito de Rejane.

Natural de Canoas (RS), Rejane Schumann nasceu em 1949 e se formou em Direito e Teatro. Na TV Globo, ganhou destaque nos anos 1970 em novelas como O Astro (1977), Dancin’ Days (1978) e Pai Herói (1979). No cinema, atuou em produções como Ana Terra (1972) e A Quadrilha do Perna-Dura (1976). Também trabalhou como jornalista, escritora e advogada.

Após o resgate, algumas publicações chegaram a confundir Rejane com Suzana Faini, atriz que também participou de Dancin’ Days e Pai Herói e faleceu em 2022. Até agora, a Polícia Civil não deu novos detalhes sobre as investigações.