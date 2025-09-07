07/09/2025
Ex-estrela de reality fica em estado grave após parto do 7º filho

Escrito por Metrópoles
Erin Bates, ex-participante do reality show Multiplicando os Bates, está internada em estado grave após dar à luz seu sétimo filho, Henry.

Durante o parto, Erin teve complicações que a levaram a um choque séptico — uma resposta inflamatória desregulada do corpo a uma infeção, que leva a uma queda severa da pressão arterial e falência múltipla dos órgãos.

Erin Bates e o marido, Chad Paine
Erin Bates e o filho mais novo, Henry

Erin Bates e o marido, Chad Paine

Erin Bates e o marido, Chad Paine

Erin Bates e o marido, Chad Paine

Erin Bates e o marido, Chad Paine

Erin Bates e o filho mais novo, Henry

Reprodução/Intagram

O estado de saúde é atualizado constantemente pelo marido, Chad Paine, por meio das redes sociais. “Com lágrimas nos olhos, louvamos ao Senhor por estarmos no caminho da recuperação. Suas orações definitivamente tocaram o céu”, compartilhou ele, no último sábado (6/9).

Parto do 7º filho

Erin Bates foi hospitalizada com uma infecção urinária logo após dar à luz. O quadro evoluiu para sepse, uma infecção generalizada grave. A criança nasceu em 25 de agosto.

Na última quarta-feira (4/9), Chad Paine fez um texto emocionante para falar do quadro de saúde da esposa, que teve uma piora.

“Sinto tantas emoções confusas ao compartilhar isso. Ontem à noite, Erin sofreu uma convulsão longa e grave. Até então, a infecção de Erin estava melhorando, mas nos encontramos novamente em um lugar de sofrimento, incerteza e lágrimas. Ela está na UTI, e os médicos estão fazendo exames para determinar a causa. Erin está extremamente fraca e passou horas apenas semiconsciente”, explicou.

Erin Bates e o filho mais novo, Henry

