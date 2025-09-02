Ex-jogador Zico vai oferecer sessão exclusiva de fotos e autógrafos em Rio Branco; confira

O ex-jogador Zico estará em Rio Branco no dia 15 de setembro para ministrar a palestra “O papel do líder: desafios e oportunidades com quem entende de vitória”. O evento, promovido pelo governo do Acre, será realizado no Ginásio do Sesc, no Bosque, com abertura dos portões às 16h.

Além da palestra, 30 participantes terão a oportunidade de participar de uma sessão exclusiva de fotos e autógrafos no camarim do ídolo. A seleção será feita por sorteio. Cada pessoa inscrita recebeu um número de participação, que será utilizado na dinâmica.

O secretário de Governo, Luiz Calixto, destacou a relevância da iniciativa. “Reconhecido mundialmente como um dos maiores ídolos do futebol, Zico continua a emocionar gerações dentro e fora dos campos. Atualmente, ministra palestras e está vindo ao Acre, a convite do governo do Estado, para compartilhar com os acreanos sua trajetória de liderança, inspiração, superação e vitórias”, afirmou.

Segundo Calixto, a ação faz parte de um conjunto de medidas que visam incentivar o protagonismo social de lideranças na economia e na política local. “O evento é gratuito e aberto ao público, mas com entrada mediante inscrições. As vagas limitadas a 2 mil, inicialmente, já foram preenchidas e no momento, devido à alta demanda, o governo estuda ampliar o número para mais 600 inscritos”, disse.