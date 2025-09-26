26/09/2025
Universo POP
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba
Brasileira viraliza no reality ‘Largados e Pelados” por usar a vagina como instrumento para pescar
Gracyanne Barbosa sofre acidente e pode deixar o Dança dos Famosos
Final de “Casamento às Cegas 50+” gera reações na web: “Em choque”
Pai de Viih Tube pode ter cachê de A Fazenda 17 penhorado para quitar dívida
Após atrito, Virginia e Bruna Biancardi “se unem” para ajudar ex de Neymar em A Fazenda 17
Renato Cariani rebate Virginia: “chip da beleza” tem hormônios anabolizantes
Ciência, arte e esporte se encontram no Via Verde Shopping em fim de semana de experiências para toda a família
Luan Santana e Jade Magalhães batizam a filha com evento milionário; veja os detalhes
Preocupado, Wesley Safadão ficou aos prantos durante cirurgia do filho Yhudy

Mazinho destaca repasse de R$ 247 mil para a APAE de Sena Madureira e elogia atuação de Meire Serafim

Verba garantida para 2026 deve ampliar ações voltadas a crianças com deficiência no município

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O ex-prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, celebrou nesta sexta-feira (26) a destinação de um recurso no valor de R$ 247.500,00 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) do município. De acordo com ele, o valor já foi repassado à Secretaria de Assistência Social do Estado do Acre e será encaminhado diretamente à instituição, que atende atualmente mais de 250 crianças com deficiência.

Ex-prefeito Mazinho Serafim destaca repasse de R$ 247 mil para a APAE de Sena Madureira e elogia atuação de Meire Serafim. Foto: Reprodução

“Quero parabenizar a deputada Meire Serafim pela destinação do recurso. Esse é um trabalho que há muitos anos realizamos com dedicação, sempre apoiando a APAE”, declarou. Mazinho também ressaltou que a causa tem sido uma prioridade conjunta, tanto sua quanto do deputado estadual Gilberto Lira, com quem atua em parceria para fortalecer as ações sociais na cidade.

O ex-gestor também destacou o impacto do recurso, que já está garantido para o ano de 2026, e reforçou a importância de apoiar instituições que atuam diretamente com crianças em situação de vulnerabilidade. “Seguimos juntos nessa causa, valorizando esse trabalho lindo que beneficia tantas famílias de Sena Madureira”, completou.

Verba garantida para 2026 deve ampliar ações voltadas a crianças com deficiência no município. Foto: Reprodução

Mazinho finalizou agradecendo Meire Serafim pelo compromisso contínuo com o município. “Agradeço, em especial, à deputada pelo carinho com nossas crianças. Essa é uma atitude que faz a diferença na vida de muita gente.” A expectativa é que o recurso possibilite melhorias na estrutura, atendimentos e projetos da APAE no próximo ano.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost