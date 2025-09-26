Mazinho destaca repasse de R$ 247 mil para a APAE de Sena Madureira e elogia atuação de Meire Serafim

O ex-prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, celebrou nesta sexta-feira (26) a destinação de um recurso no valor de R$ 247.500,00 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) do município. De acordo com ele, o valor já foi repassado à Secretaria de Assistência Social do Estado do Acre e será encaminhado diretamente à instituição, que atende atualmente mais de 250 crianças com deficiência.

“Quero parabenizar a deputada Meire Serafim pela destinação do recurso. Esse é um trabalho que há muitos anos realizamos com dedicação, sempre apoiando a APAE”, declarou. Mazinho também ressaltou que a causa tem sido uma prioridade conjunta, tanto sua quanto do deputado estadual Gilberto Lira, com quem atua em parceria para fortalecer as ações sociais na cidade.

O ex-gestor também destacou o impacto do recurso, que já está garantido para o ano de 2026, e reforçou a importância de apoiar instituições que atuam diretamente com crianças em situação de vulnerabilidade. “Seguimos juntos nessa causa, valorizando esse trabalho lindo que beneficia tantas famílias de Sena Madureira”, completou.

Mazinho finalizou agradecendo Meire Serafim pelo compromisso contínuo com o município. “Agradeço, em especial, à deputada pelo carinho com nossas crianças. Essa é uma atitude que faz a diferença na vida de muita gente.” A expectativa é que o recurso possibilite melhorias na estrutura, atendimentos e projetos da APAE no próximo ano.