Jair Bolsonaro é diagnosticado com câncer de pele, diz médico do ex-presidente

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi diagnosticado com câncer de pele, segundo informou nesta quarta-feira (17) o médico Claudio Birolini, chefe da equipe cirúrgica do hospital DF Star, em Brasília (DF).

Bolsonaro estava internado desde ontem na unidade de saúde e recebeu a confirmação da doença apenas hoje, no início da tarde. De acordo com o médico, foram identificadas lesões no braço e no tórax do ex-presidente.

Birolini afirmou que, apesar do diagnóstico, Bolsonaro pode continuar o tratamento em casa. “Ele pode receber os cuidados necessários no domicílio”, declarou.

O documento com detalhes sobre a condição clínica do ex-presidente ainda não foi divulgado oficialmente pelo hospital.

Veja o boletim médico de Bolsonaro divulgado pela equipe médica:

“O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi admitido no Hospital DF Star na tarde do dia 16 de setembro, devido a quadro de vômitos, tontura, queda da pressão arterial e pré-síncope. Apresentou melhora dos sintomas e da função renal após hidratação e tratamento medicamentoso por via endovenosa.

O laudo anátomo patológico das lesões cutâneas operadas no domingo mostrou a presença de carcinoma de células escamosas ‘in situ’, em duas das oito lesões removidas, com a necessidade de acompanhamento clínico e reavaliação periódica. Recebe alta hospitalar, mantendo o acompanhamento médico”.