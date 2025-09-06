Ex-Santos e São Paulo chuta portão de casa da namorada: “Te mato”

O atacante Pedrinho, com passagens por times como Cuiabá, São Paulo e Santos, foi flagrado em um ataque de fúria e de violência doméstica. Na madrugada desta quarta-feira (3/9), em São Paulo, ele teria ameaçado a namorada, Amanda Nunes, e familiares dela. Um vídeo de câmera de segurança mostra o jogador, de 25 anos, do lado de fora da residência da companheira, completamente descontrolado. O jogador reconheceu o fato e pediu desculpas, por meio da assessoria de imprensa.

Nas imagens, Pedrinho aparece gritando e chutando o portão da casa, enquanto a porta de um carro estacionado em frente permanece aberta. Em um momento, ele tenta atingir a câmera de vigilância, possivelmente para destruir provas do ocorrido. O imóvel é da família de Amanda.

Leia também

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu conter a situação, mas, a princípio, não houve a formalização imediata de um boletim de ocorrência. Em nota por meio de sua assessoria de imprensa, Pedrinho admitiu os erros e pede desculpas à família de Amanda, com quem tem dois filhos.

Veja prints das ameaças:

Pedido de desculpas

“Após a exposição das imagens em que apareço chutando o portão, retirando e quebrando as câmeras de segurança da residência da família da mãe dos meus filhos, nessa quinta-feira (04 de setembro), em São Paulo (SP), gostaria de dizer, publicamente, que reconheço minha falha como homem e pai”, diz o comunicado.

“Assumo meu erro no ato. Horas após o ocorrido, lamento o acontecimento e gostaria de pedir desculpas em público. Entendo que devo aprender com o fato e o farei. Agora, o problema será resolvido de maneira interna, junto de minha família”, afirmou o jogador, por meio de nota.

brigas frequentes

Este novo episódio se soma a uma série de polêmicas envolvendo o atleta. Em março de 2023, Pedrinho foi afastado do São Paulo após denúncias feitas pela mesma namorada. Na época, ele negou as acusações, mas a Justiça determinou medidas protetivas para ambas as partes.

Familiares de Amanda também prestaram depoimento na Delegacia de Defesa da Mulher, relatando agressões e ameaças anteriores. Mesmo sob investigação, o jogador foi contratado pelo Santos em 2024, ocasião em que voltou a se declarar inocente. O caso segue em tramitação, e as denúncias mais recentes continuam sob apuração.