Exclusivo: Raul Gil segue internado e sem previsão de alta

Raul Gil está internado há dois dias no Hospital Moriah, em São Paulo, e, segundo apuração da coluna Fábia Oliveira, encontra-se impaciente com a permanência na unidade. Embora o quadro seja estável, não há previsão de alta neste fim de semana. Nos próximos dias, o apresentador terá a companhia do filho, Raulzinho, durante o tratamento.
O que se sabe até agora
-
Internação: iniciada na quarta-feira (03/9), após indisposição e cólica intensa, relatadas por Raul Gil Jr.
-
Diagnóstico inicial: abdome agudo inflamatório (boletim de quinta, 04/9)
-
Boletim desta sexta (05/9): paciente estável, em tratamento medicamentoso, sob cuidados da equipe do Dr. Sérgio Felizola (clínico/internista)
-
Previsão de alta: indefinida
Mesmo com o controle do quadro, familiares confirmam que Raul não ficou satisfeito com a necessidade de manter a internação. A orientação médica, porém, é de continuidade da observação clínica.
📌 Fonte: Hospital Moriah; família de Raul Gil; Coluna Fábia Oliveira
✍️ Redigido por ContilNet