Exclusivo: Raul Gil segue internado e sem previsão de alta

Boletim do Hospital Moriah aponta estado “estável”; apresentador será acompanhado por Raul Gil Jr. nos próximos dias

Raul Gil está internado há dois dias no Hospital Moriah, em São Paulo, e, segundo apuração da coluna Fábia Oliveira, encontra-se impaciente com a permanência na unidade. Embora o quadro seja estável, não há previsão de alta neste fim de semana. Nos próximos dias, o apresentador terá a companhia do filho, Raulzinho, durante o tratamento.

O que se sabe até agora

  • Internação: iniciada na quarta-feira (03/9), após indisposição e cólica intensa, relatadas por Raul Gil Jr.

  • Diagnóstico inicial: abdome agudo inflamatório (boletim de quinta, 04/9)

  • Boletim desta sexta (05/9): paciente estável, em tratamento medicamentoso, sob cuidados da equipe do Dr. Sérgio Felizola (clínico/internista)

  • Previsão de alta: indefinida

Mesmo com o controle do quadro, familiares confirmam que Raul não ficou satisfeito com a necessidade de manter a internação. A orientação médica, porém, é de continuidade da observação clínica.

📌 Fonte: Hospital Moriah; família de Raul Gil; Coluna Fábia Oliveira
✍️ Redigido por ContilNet

