Exclusivo: Raul Gil segue internado e sem previsão de alta

Raul Gil está internado há dois dias no Hospital Moriah, em São Paulo, e, segundo apuração da coluna Fábia Oliveira, encontra-se impaciente com a permanência na unidade. Embora o quadro seja estável, não há previsão de alta neste fim de semana. Nos próximos dias, o apresentador terá a companhia do filho, Raulzinho, durante o tratamento.

O que se sabe até agora

Internação: iniciada na quarta-feira (03/9) , após indisposição e cólica intensa , relatadas por Raul Gil Jr.

Diagnóstico inicial: abdome agudo inflamatório (boletim de quinta, 04/9)

Boletim desta sexta (05/9): paciente estável , em tratamento medicamentoso , sob cuidados da equipe do Dr. Sérgio Felizola (clínico/internista)

Previsão de alta: indefinida

Mesmo com o controle do quadro, familiares confirmam que Raul não ficou satisfeito com a necessidade de manter a internação. A orientação médica, porém, é de continuidade da observação clínica.

📌 Fonte: Hospital Moriah; família de Raul Gil; Coluna Fábia Oliveira

✍️ Redigido por ContilNet