executiva-flagrada-com-ceo-em-show-do-coldplay-se-divorcia

O episódio que viralizou nas redes sociais após um show do Coldplay em Boston, nos Estados Unidos, acaba de ganhar mais um capítulo. Kristin Cabot, a executiva flagrada em clima de intimidade com o CEO da empresa de tecnologia Astronomer, Andy Byron, está oficialmente divorciada.

A cena registrada em uma “câmera do beijo”, durante a apresentação da banda pop, causou alvoroço online ao mostrar Kristin ao lado de Byron — que, na época, era seu chefe. Ela ainda era casada com Andrew Cabot, mas o relacionamento chegou oficialmente ao fim semanas após a exposição pública.

Segundo informações do jornal britânico Daily Mail, o pedido de divórcio foi protocolado no último dia 13 de agosto em um tribunal na cidade de Portsmouth, no estado de New Hampshire. A separação foi confirmada por Julia, ex-mulher de Andrew, que declarou ao jornal:

“Mandei uma mensagem para Andrew logo depois que aconteceu, e ele disse: ‘A vida dela não tem nada a ver comigo’, e disse que eles estavam se separando”.

Fontes próximas ao casal afirmaram que o casamento de Kristin e Andrew já enfrentava dificuldades há meses, e o registro no show teria apenas antecipado o fim.

“A família agora diz que já estava com problemas no casamento há vários meses e que estavam discutindo a separação”, revelou uma das fontes ao Daily Mail.