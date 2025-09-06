Exército de Israel derruba mais um edifício na Cidade de Gaza. Veja

06/09/2025
Escrito por Metrópoles
Um dia após derrubar um dos prédios mais altos da Cidade de Gaza, o Exército de Israel atingiu e destruiu mais um arranha-céu neste sábado (6/9). O ataque ocorre em meio a escalada de ofensivas em território palestino. Dessa vez, o ponto é indicado pelos militares como base de operações do Hamas. A informação foi confirmada pelas Forças Armadas israelenses.

Mais cedo, as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) emitiram uma ordem de evacuação da população civil para uma “zona humanitária” em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza.

O edifício Sussi, localizado no sudoeste da Cidade de Gaza, foi derrubado após ser bombardeado pelo exército israelense, de modo bem similar ao registrado no dia anterior (5/9), quando a Torre Mushtaha foi destruída.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, publicou o vídeo (veja abaixo) da destruição do prédio nas redes sociais com a legenda “Continuando”, em alusão ao bombardeio contra a Torre Mushtaha.

Em comunicado, o IDF alegou que o edifício era usado pelo Hamas, que teria instalado “equipamentos de coleta de informações” e posicionado postos de observação no edifício para “monitorar a localização das tropas israelenses”.

“Terroristas do Hamas plantaram vários dispositivos explosivos perto do edifício, com a intenção de ferir as tropas das IDF”, afirmaram as Forças Armadas de Israel. Ainda de acordo com o IDF, o Hamas também contava com uma “infraestrutura subterrânea adjacente ao edifício”.

“Antes do ataque, medidas precisas foram tomadas para mitigar os danos a civis, incluindo alertas antecipados à população, o uso de munições de precisão, vigilância aérea e inteligência adicional”, explicou o exército israelense, acrescentando que continuará operações contra as “organizações terroristas”.

