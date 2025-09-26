Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba

O cantor Natanzinho Lima viveu um momento inesperado em sua apresentação na cidade de Tavares, no Sertão da Paraíba, na madrugada desta sexta-feira (26). Uma fã invadiu o palco, agarrou o artista pela camisa e chegou a mordê-lo na tentativa de se aproximar.

Nas imagens que circularam nas redes sociais, Natanzinho aparece surpreso com a situação e reage: “Mulher, tá me mordendo. Ô mulher doida do caramba. Você está me machucando, pera aí”, disse o músico.

A cena rapidamente mobilizou a equipe de segurança, que interveio e retirou a mulher do palco. Apesar do susto, o cantor manteve a calma e levou o episódio com bom-humor. “Arrancou todos os botões da camisa. Que mulher doida! Queria roubar meu chapéu”, brincou.

Após o incidente, Natanzinho continuou o show normalmente, arrancando aplausos do público pela forma descontraída como lidou com a situação.