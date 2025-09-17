Falha em bomba na ETA II reduz abastecimento de água em três regionais de Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco informou nesta quarta-feira (17) que o abastecimento de água está temporariamente reduzido nas regionais do Calafate, Floresta e Distrito Industrial. O motivo é uma falha na bomba principal localizada na Estação de Tratamento de Água 2 (ETA 2), responsável por atender essas áreas.

De acordo com o Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), equipes de mecânica já estão realizando os reparos necessários e a previsão é que o serviço seja concluído até o fim da tarde de hoje.

Enquanto a manutenção é realizada, os moradores dessas localidades devem enfrentar redução no fornecimento. A normalização do abastecimento está prevista para ocorrer logo após a conclusão dos trabalhos.

A Prefeitura alertou do uso consciente da água durante o período de instabilidade e destacou que segue trabalhando para garantir a eficiência do serviço e a regularidade no fornecimento para toda a população.

COMUNICADO NA ÍNTEGRA

A Prefeitura de Rio Branco, por meio do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), informa que a bomba principal responsável pelo abastecimento das Regionais do Calafate, Floresta e Distrito Industrial, localizada na ETA 2, apresentou uma falha e encontra-se em manutenção. A equipe de mecânica já está atuando no reparo, com previsão de conclusão do serviço até a tarde desta quarta-feira (17).

Durante esse período, o abastecimento da região ficará temporariamente reduzido e será normalizado no mesmo prazo, após a finalização da manutenção. Pedimos a compreensão de todos e reforçamos a importância do uso consciente da água até a completa regularização do abastecimento.

A Prefeitura de Rio Branco segue atuando para garantir um serviço eficiente para toda a população.