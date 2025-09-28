Falta um mês para o talk com Henrique Fogaça. Garanta seu ingresso!

Falta apenas um mês para São Paulo receber Henrique Fogaça no palco do Metrópoles Talks, evento que reúne personalidades de destaque para compartilhar histórias de vida e trajetórias inspiradoras. O chef, empresário e jurado do MasterChef Brasil promete uma conversa marcada por reflexões sobre gastronomia, superação e a arte de se reinventar.

Conhecido pelo estilo firme e pela autenticidade, Fogaça construiu uma carreira que vai além das cozinhas. Dono de restaurantes premiados e figura querida na televisão, o chef soma experiências que o transformaram em referência nacional no setor. No encontro, ele deve dividir não apenas segredos do mundo gastronômico, mas também aprendizados de vida adquiridos sob pressão, nos bastidores da cozinha e fora dela.

O Metrópoles Talks tem se consolidado como um espaço de diálogo direto com grandes nomes do Brasil, reunindo público e convidados em encontros únicos. Com Fogaça, a expectativa é de uma troca franca sobre disciplina, criatividade, empreendedorismo e a capacidade de enfrentar desafios sem perder o sabor da jornada.

O evento acontece em 28 de outubro, às 20h, no Teatro Bravos, em Pinheiros (SP), e promete lotar o espaço com quem busca inspiração em uma das personalidades mais marcantes da gastronomia nacional.

Compre seu ingresso aqui

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Henrique Fogaça – Lições de uma vida sem receita pronta

Data e horário: 28 de outubro, às 20h

Duração: 1h30

Classificação: 14 anos

Local: Teatro Bravos, na rua Coropé, 88 – Pinheiros

Ingressos: Sympla