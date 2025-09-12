Família de Manoel Carlos acusa Globo de falta de transparência e vai à Justiça

A família de Manoel Carlos moveu uma ação contra a TV Globo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A Boa Palavra — produtora criada por Julia Almeida, filha do autor, e responsável pelos direitos e pela gestão de futuros projetos — alega falta de transparência nos pagamentos de direitos autorais das obras do novelista.

De acordo com a ação, a Globo informa apenas valores finais por obra, sem anexar relatórios técnico-financeiros que permitam auditar como essas cifras foram calculadas. A produtora sustenta que tentou, sem sucesso, obter explicações diretamente com a emissora antes de recorrer ao Judiciário.

Entre as receitas sob questionamento estão as provenientes de reprises, licenciamentos internacionais e eventuais remakes de títulos assinados por Manoel Carlos — autor de sucessos como História de Amor (1995) e Laços de Família (2000). O processo tramita na 21ª Vara Cível do TJ-RJ.

Procurada, a Globo não respondeu até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.

O que está em jogo

Prestação de contas : a Boa Palavra pede acesso a relatórios detalhados que indiquem bases de cálculo, territórios, janelas e percentuais aplicados.

Padronização de relatórios : a ação questiona a ausência de demonstrativos que permitam conferência independente.

Possível perícia: o caso pode avançar para perícia contábil, caso o juiz entenda necessário para esclarecer os números.

Próximos passos possíveis

Intimação da Globo para apresentar documentos e responder às alegações.

Audiência de conciliação ; se não houver acordo, seguem-se instrução e eventual perícia.

Sentença com obrigação de prestar contas e/ou eventuais ajustes nos repasses, se constatadas diferenças.

Fonte: Metrópoles.

Redigido por ContilNet