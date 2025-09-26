Família faz campanha para custear cirurgia de cadelinha atacada por onça em Rio Branco

Uma cadelinha chamada Belinha foi atacada por uma onça nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (25) no bairro Vila Acre, em Rio Branco. O ataque ocorreu por volta das 4h30, segundo a tutora do animal.
Belinha escapou por pouco de ser levada pelo felino, mas sofreu ferimentos que exigem sutura e uso de antibióticos. De acordo com os tutores, será necessário realizar uma cirurgia, com custo estimado em R$2 mil, para tratar complicações resultantes do ataque.
O resgate aconteceu quando o marido da tutora conseguiu afastar a onça com um pedaço de madeira, evitando que a cadelinha fosse levada. Belinha já havia sofrido ferimentos três semanas antes, quando foi atacada por um cachorro.
Amigos e vizinhos iniciaram uma mobilização para arrecadar recursos e garantir o atendimento veterinário. Quem puder colaborar ou indicar uma ONG de resgate e atendimento emergencial pode entrar em contato pelo telefone (68) 99912-0539, falar com Fran.
A família ressaltou que toda ajuda é essencial para a recuperação de Belinha.