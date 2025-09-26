26/09/2025
Família faz campanha para custear cirurgia de cadelinha atacada por onça em Rio Branco

Uma cadelinha chamada Belinha foi atacada por uma onça nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (25) no bairro Vila Acre, em Rio Branco. O ataque ocorreu por volta das 4h30, segundo a tutora do animal.

O animal teria sido atacado por uma onça/Foto: Reprodução

Belinha escapou por pouco de ser levada pelo felino, mas sofreu ferimentos que exigem sutura e uso de antibióticos. De acordo com os tutores, será necessário realizar uma cirurgia, com custo estimado em R$2 mil, para tratar complicações resultantes do ataque.

O resgate aconteceu quando o marido da tutora conseguiu afastar a onça com um pedaço de madeira, evitando que a cadelinha fosse levada. Belinha já havia sofrido ferimentos três semanas antes, quando foi atacada por um cachorro.

A tutora pede ajuda para custar o médico veterinário/Foto: Reprodução

Amigos e vizinhos iniciaram uma mobilização para arrecadar recursos e garantir o atendimento veterinário. Quem puder colaborar ou indicar uma ONG de resgate e atendimento emergencial pode entrar em contato pelo telefone (68) 99912-0539, falar com Fran.

A cadelinha já passou por procedimento/Foto: Reprodução

A família ressaltou que toda ajuda é essencial para a recuperação de Belinha.

