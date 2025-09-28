“Faxina é primeiro passo para acolher acumuladores”, diz Ellen Milgrau

Dando continuidade ao projeto de faxinas, a influenciadora e modelo Ellen Milgrau ganha as telas dos brasileiros com um programa de televisão que estreou nessa quinta-feira (25/9). Com o sucesso do Faxina Milgrau nas redes sociais, novos personagens de São Paulo e região metropolitana conquistarão o coração dos espectadores.

Desde o início, Ellen tinha como objetivo ajudar pessoas que, por condições mentais, não conseguem deixar a casa limpa. Ao Metrópoles, ela contou que este segue sendo o propósito do Missão Faxina, que vai ao ar às quintas-feiras.

“O propósito do projeto foi sempre esse: através da faxina, trazer um pouco de carinho, de aconchego e de entendimento para aquela pessoa”, revelou.

Para Ellen, a faxina é o primeiro passo para ajudar os acumuladores. “Eu uso isso como um abraço para a pessoa que não consegue sair daquela situação […] Mas sei que vai fazer bem para a pessoa até certo ponto, porque não vai adiantar a gente fazer a faxina e ela não se tratar. É preciso tratamento, a pessoa precisa querer ajuda, começando de fora pra dentro”, avaliou a modelo.

Com o programa, Ellen espera levar mais foco e atenção para o tema, que ainda é tabu. “As pessoas não conseguem enxergar o fardo que aquela pessoa está passando e julgam, falam que é desleixo, mas não é. A gente não sabe até onde é um peso aquilo. E todas as dores são diferentes.”

A influenciadora avalia que ter o apoio da Discovery Home & Health e da HBO Max, que entenderam o propósito do projeto, foi muito importante.

Marina Pedral, a gerente de conteúdo de não-ficção da WBD, e Luciana Pires, diretora e produtora executiva do reality, ressaltaram, em entrevista ao Metrópoles, que o objetivo do Missão Faxina é dar suporte para as pessoas que, por conta de questões mentais ou de outros eventos do cotidiano, acabaram perdendo o controle da vida.

“Na nossa busca, a gente tem contato com a temática, mas o projeto não foca exatamente ou só exclusivamente nisso. A gente tem a premissa de ajudar pessoas que têm questões e que, por conta disso, perderam o controle da limpeza, mas o projeto é para que a gente também consiga dar oportunidade para estas pessoas. O propósito é dar o pontapé inicial”, explicou Luciana.

Apesar de o programa não trabalhar especificamente a questão da saúde mental, ele quer mostrar que, através da limpeza, é possível ajudar as pessoas a saírem da fase crítica. A produção do reality conta com uma equipe que acompanha os participantes antes, durante e após a gravação. Há, inclusive, uma equipe psicológica.

“É o maior projeto da minha vida. Principalmente porque eu lido com outras pessoas. Antes era só um celularzinho, agora tem câmeras, direção, tudo”, brincou.

Novas faxinas

Gravadas na Grande São Paulo e na capital paulista, as faxinas realizadas no programa de TV prometem ser ainda mais emocionantes quanto as das redes sociais porque o reality permitirá “envolvimento muito maior com os personagens”, explicou Ellen.

Quando o projeto era para o TikTok da influenciadora, ela não podia mostrar muito as pessoas. Ela avalia que nas gravações novas, houve mais entrega porque ela passou mais tempo com os necessitados.

Marina Pedral e Luciana Pires, da produção do programa, garantem que essa emoção já poderá ser sentida no primeiro episódio. “É um episódio de estreia muito emocionante, porque as pessoas vão ter oportunidade de ver que a Ellen cria uma conexão muito forte com a participante. Elas realmente se emocionam ali, o carinho que elas criam em poucos minutos de conversa é muito maravilhoso de assistir”, revelaram.

Segundo as produtoras, há muita expectativa para o último dia de filmagem de cada faxina, que é o dia em que a pessoa recebe a casa. Para elas, é muito impactante o que essa ação provoca.