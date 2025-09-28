28/09/2025
Universo POP
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção
Gleici Damasceno assume namoro nas redes sociais e web reage com emoção; veja vídeo
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba

“Faxina é primeiro passo para acolher acumuladores”, diz Ellen Milgrau

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
“faxina-e-primeiro-passo-para-acolher-acumuladores”,-diz-ellen-milgrau

Dando continuidade ao projeto de faxinas, a influenciadora e modelo Ellen Milgrau ganha as telas dos brasileiros com um programa de televisão que estreou nessa quinta-feira (25/9). Com o sucesso do Faxina Milgrau nas redes sociais, novos personagens de São Paulo e região metropolitana conquistarão o coração dos espectadores.

Desde o início, Ellen tinha como objetivo ajudar pessoas que, por condições mentais, não conseguem deixar a casa limpa. Ao Metrópoles, ela contou que este segue sendo o propósito do Missão Faxina, que vai ao ar às quintas-feiras.

“O propósito do projeto foi sempre esse: através da faxina, trazer um pouco de carinho, de aconchego e de entendimento para aquela pessoa”, revelou.

Para Ellen, a faxina é o primeiro passo para ajudar os acumuladores. “Eu uso isso como um abraço para a pessoa que não consegue sair daquela situação […] Mas sei que vai fazer bem para a pessoa até certo ponto, porque não vai adiantar a gente fazer a faxina e ela não se tratar. É preciso tratamento, a pessoa precisa querer ajuda, começando de fora pra dentro”, avaliou a modelo.

Com o programa, Ellen espera levar mais foco e atenção para o tema, que ainda é tabu. “As pessoas não conseguem enxergar o fardo que aquela pessoa está passando e julgam, falam que é desleixo, mas não é. A gente não sabe até onde é um peso aquilo. E todas as dores são diferentes.”

6 imagensFechar modal.1 de 6

Divulgação2 de 6

Divulgação3 de 6

Divulgação4 de 6

Divulgação5 de 6

Divulgação6 de 6

A influenciadora avalia que ter o apoio da Discovery Home & Health e da HBO Max, que entenderam o propósito do projeto, foi muito importante.

Marina Pedral, a gerente de conteúdo de não-ficção da WBD, e Luciana Pires, diretora e produtora executiva do reality, ressaltaram, em entrevista ao Metrópoles, que o objetivo do Missão Faxina é dar suporte para as pessoas que, por conta de questões mentais ou de outros eventos do cotidiano, acabaram perdendo o controle da vida.

“Na nossa busca, a gente tem contato com a temática, mas o projeto não foca exatamente ou só exclusivamente nisso. A gente tem a premissa de ajudar pessoas que têm questões e que, por conta disso, perderam o controle da limpeza, mas o projeto é para que a gente também consiga dar oportunidade para estas pessoas. O propósito é dar o pontapé inicial”, explicou Luciana.

Leia também

Apesar de o programa não trabalhar especificamente a questão da saúde mental, ele quer mostrar que, através da limpeza, é possível ajudar as pessoas a saírem da fase crítica. A produção do reality conta com uma equipe que acompanha os participantes antes, durante e após a gravação. Há, inclusive, uma equipe psicológica.

“É o maior projeto da minha vida. Principalmente porque eu lido com outras pessoas. Antes era só um celularzinho, agora tem câmeras, direção, tudo”, brincou.

Novas faxinas

Gravadas na Grande São Paulo e na capital paulista, as faxinas realizadas no programa de TV prometem ser ainda mais emocionantes quanto as das redes sociais porque o reality permitirá “envolvimento muito maior com os personagens”, explicou Ellen.

Quando o projeto era para o TikTok da influenciadora, ela não podia mostrar muito as pessoas. Ela avalia que nas gravações novas, houve mais entrega porque ela passou mais tempo com os necessitados.

Marina Pedral e Luciana Pires, da produção do programa, garantem que essa emoção já poderá ser sentida no primeiro episódio. “É um episódio de estreia muito emocionante, porque as pessoas vão ter oportunidade de ver que a Ellen cria uma conexão muito forte com a participante. Elas realmente se emocionam ali, o carinho que elas criam em poucos minutos de conversa é muito maravilhoso de assistir”, revelaram.

Segundo as produtoras, há muita expectativa para o último dia de filmagem de cada faxina, que é o dia em que a pessoa recebe a casa. Para elas, é muito impactante o que essa ação provoca.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost