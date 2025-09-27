fernanda-ganzarolli-acusa-sobrinha-de-ter-“roubado”-seu-instagram

A influenciadora Fernanda Ganzarolli pegou seus fãs de surpresa neste sábado (27/9) ao publicar um vídeo, visivelmente nervosa, no qual afirma que teve sua conta do Instagram “roubada” por sua sobrinha, Rafaela. O portal LeoDias conversou exclusivamente com todas as partes envolvidas, incluindo a assessora de Fernanda, o marido de Rafaela e uma amiga pessoal da mesma.

No vídeo, Fernanda aparece, muito abalada, explicando a situação: A influenciadora diz que, durante uma visita, a sobrinha trocou a senha do seu Instagram, sem ela saber. Na última sexta-feira (26/9), Meire, assessora de Fernanda, tentou acessar a conta, porém “viu que o nome da assessoria […] tinha sido tirado”. “Imediatamente a gente já começou a associar uma coisa com a outra”, disse.

Print de conversa entre Meire, assessora de Fernanda, e Rafaela, sobrinha que teria "roubado" o acesso. Arquivo pessoal. Fernanda Ganzarolli afirma que teve sua conta no Instagram "roubada". Ladrão estaria fazendo ameaças.

“Estamos desde ontem pedindo para ela passar a senha, o código, para a gente conseguir entrar no meu Instagram, e o que que a minha família está fazendo comigo, gente? Me difamando nas redes sociais, falando que eu sou usuária de droga, noia, um v*ado. Falou que vai me desmascarar e acabar com minha vida, gente”, diz Fernanda em um trecho.

Ela se refere a postagens feitas através dos stories de seu Instagram oficial, publicadas após a perda do acesso, que afirmam, entre diversas acusações, que Fernanda é viciada em drogas, que o Instagram é “deles”, e que sempre foi, e que irão agredir tanto Fernanda quanto sua assessora caso encontrem este indivíduo pessoalmente. O último story ao qual o portal LeoDias teve acesso dizia que a pessoa que possui o acesso à conta iria gastar todo o dinheiro da vaquinha que está sendo arrecadada para que Fernanda compre sua casa própria.

No vídeo, a influenciadora continua, dizendo, segundo ela, quem é a pessoa responsável pelo “roubo” do acesso: Rafaela, sobrinha de Fernanda. Ela diz, inclusive, para que seus seguidores “procurem ela no Instagram”.

A gravação continua, com Fernanda fazendo diretas acusações à Rafaela, além de afirmar que sua assessora, Meire, entrou em contato para que recuperassem o acesso à conta, mas que, depois de um vai e volta, não deu certo. O portal LeoDias teve acesso a prints e áudios entre as duas partes, confirmando que houve várias tentativas, mas que, no fim, a situação não se resolveu.

Após diversas outras acusações e apelos em seu vídeo, Fernanda finaliza pedindo para que sua sobrinha devolva o acesso,

O que diz Rafaela?

O portal LeoDias conversou com Rafaela. A sobrinha de Fernanda diz que possui o acesso à conta relacionada à assessoria da tia, que foi criada logo no começo de sua carreira, antes da influenciadora se juntar a Meire. Prints recebidos pelo portal somente mostram que o e-mail e celulares para recuperação de uma conta, que não é informada no print, pertencem à Rafaela, segundo Meire.

Em uma ligação com Fernanda e Meire, elas afirmam que Rafaela dificultou a recuperação do acesso. Segundo elas, a sobrinha passava um código que não funcionava, ou que funcionava mas, logo em seguida, elas eram deslogadas novamente. Após certo tempo, Rafaela parou de responder e, segundo Fernanda, bloqueou seu número.

Até o momento, a situação não está resolvida. Fernanda continua sem conseguir acessar sua conta, Rafaela afirma que não tem acesso à conta principal da influenciadora e que está disposta a ajudar na recuperação do acesso da conta relacionada à assessoria. No momento, os dois lados não estão se falando.