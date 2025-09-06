Festas e missas em SP celebram canonização de 1º “santo millennial”

A Igreja Católica celebra a canonização de seu primeiro santo millennial (nascido a partir dos anos 1980) neste domingo (7/9). O jovem italiano Carlo Acutis (1991-2006), conhecido como o “padroeiro da internet”, será canonizado pelo Papa Leão XIV e fiéis de todo o mundo celebram o novo santo. Em São Paulo, uma paróquia conta com programação especial dedicada à Acutis. Jovens celebram a santificação em evento e sacerdotes louvam o beato.

Apelidado de “santo de calça jeans”, “santo millennial” e “santo influencer”, Acutis foi jovem e admirador da tecnologia. Em vida, ele usou seus conhecimentos em programação para criar um site que catalogava milagres ao redor do mundo, para compartilhar a beleza da presença de Jesus na Eucaristia com o maior número de pessoas possível. Após sua morte, ele teve um milagre reconhecido após curar uma criança brasileira que tocou em uma relíquia sua, em 2010, no Mato Grosso do Sul.

Milagre no Brasil foi atribuído a Carlo Acutis

Missa na Paróquia Universitária Beato Carlo Acutis

Estátua no orfanato Oasis de la Piedad, a primeira de Carlo Acutis abençoada pelo Papa

O Padroeiro da Internet será canonizado em abril de 2025

Preservado, o corpo de Carlo Acutis está exposto no Santuário do Despojamento, na Igreja Santa Maria Maggiore, localizada na cidade de Assis, na Itália

A Paróquia Universitária Beato Carlo Acutis fica em São Paulo

Batizada Paróquia Universitária Beato Carlo Acutis, a primeira paróquia no mundo dedicada ao beato, está localizada em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Com a exibição de “Carlo Acutis, o Filme”, apresentações artísticas, celebração de missas solenes e transmissão ao vivo da canonização direto do Vaticano, a igreja preparou uma programação especial do dia 2 ao dia 7 de setembro para celebrar a santificação do padroeiro.

Inaugurada em 2023, a paróquia universitária escolheu Carlo Acutis como padroeiro para atrair e aproximar a juventude da fé católica. Em entrevista ao Metrópoles, o Frei Diego Santana, pároco da Carlo Acutis, celebrou a canonização e contou que, por ter vivido uma realidade semelhante a dos jovens de hoje, Acutis aproxima a ideia da santificação e mostra caminhos de agradar a Deus enquanto juventude.

“Carlo Acutis era um jovem normal do seu tempo, com 14 anos, sabia linguagem de programação, criou um site, gostava de jogar videogame, só que em tudo o que ele fazia, tinha a preocupação de fazer o bem para as pessoas, de ser generoso diante da necessidade de alguém. Ele sabia colocar Deus em sua vida, agradar a Deus”, explicou.

Morto em razão de leucemia, no dia 12 de outubro de 2006, dia de Nossa Senhora Aparecida, o adolescente é tratado como “modelo do jovem católico”. Ele foi beatificado em 2020, e terá sua santidade reconhecida pelo Vaticano neste domingo (7/9).

Santo e “modelo do jovem católico”

Para Cynthia Martins, de 23 anos, jovem católica e coordenadora da pastoral da comunicação na Área Pastoral São Francisco Xavier, em Guarulhos, na Grande São Paulo, a canonização de Carlo Acutis mostra que a santificação é possível. Cynthia ressalta que, assim como atrizes, cantores, famosos e outros influenciadores são seguidos pela juventude, São Carlo Acutis deve servir de inspiração como modelo de vida, fé e amor.

“Quando vemos um santo tão jovem sendo canonizado, conseguimos perceber que é possível. Que não é uma realidade fora da nossa, que na nossa geração, com as nossas dificuldades atuais, ele perseverou, não se deixou levar pelos fatores mundanos e nem por isso era uma pessoa triste. Pelo contrário, fazendo a vontade de Deus sobre sua vida, ele foi muito feliz até mesmo quando veio o sofrimento. Que possamos por intercessão dele também aspirarmos a santidade”, comemorou.

Nesse domingo, em Guarulhos, um evento reunirá a juventude católica para apresentar e celebrar a canonização do novo santo. O evento Viva a Vida, que promove o contato do jovem com as vocações religiosas, contará com uma apresentação cultural da história de Acutis, organizada por fiéis da cidade.

Em entrevista ao Metrópoles, o padre Edson Vitor, um dos organizadores do evento, contou que “Carlo Acutis mostra que, independentemente da idade, a santidade é possível nas pequenas coisas do cotidiano de nossa vida”.

O padre destaca que a canonização, processo de reconhecimento da santidade de uma pessoa, deve dar mais força ao nome de Carlo Acutis entre os fiéis. Segundo ele, os jovens devem se inspirar na “aceitação da presença e existência de Deus” e no “entender a necessidade do próximo”, características no novo santo.

“Quando a gente vê a vida de um santo,às vezes, se impressiona com o extraordinário. Tem santo que relata-se que levitava, que era iluminado por luzes, mas Carlo Acutis nos mostra que a santidade é do nosso cotidiano. Ela se faz a cada passo do nosso dia a dia. O extraordinário de Deus no ordinário de nosso cotidiano”, contou o padre.

Além da apresentação, durante a missa solene celebrada no evento, o novo santo será apresentado como “padrinho da juventude” em Guarulhos, junto com o Pier Giorgio Frassati — que também será canonizado neste domingo.