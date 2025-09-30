Festival da Macaxeira terá casas de farinha e viveiro interativo de mudas regionais

A 2ª edição do Festival da Macaxeira & Agronegócio acontece de 3 a 5 de outubro, no Horto Florestal, em Rio Branco. Entre as principais novidades deste ano, duas casas de farinha e um viveiro de mudas regionais.

As casas de farinha terão funções diferentes, uma será destinada à demonstração do processo de fabricação da goma, com produtores locais mostrando todas as etapas de produção. Já a outra, ficará voltada para a comercialização de derivados da macaxeira, como goma, tapioca, beiju e outros produtos típicos que fazem parte da culinária acreana.

O viveiro de mudas, por sua vez, será um espaço interativo e educativo. Nele, o público poderá conhecer de perto variedades como feijão, arroz, milho e mandioca. Após a demonstração de cultivo, as mudas estarão disponíveis para doação, incentivando tanto agricultores quanto moradores interessados em plantar macaxeira em casa.

Além dessas atrações, o festival terá uma programação que une conhecimento, gastronomia e cultura. Palestras sobre a produção de cacau, café e mandioca ocorrerão durante o fim de semana. Paralelamente, os visitantes poderão conferir apresentações culturais, pratos típicos e a participação de produtores das feiras de bairro.

Segundo Jeferson Pinheiro, diretor de Produção da Secretaria Municipal de Agropecuária, a proposta é valorizar o produtor rural e aproximar ainda mais a população da cadeia produtiva da mandioca.

“A duplicação da casa de farinha, a cobertura da área e a indústria de produção de goma são grandes atrativos neste ano. É um evento que oferece lazer, cultura e, ao mesmo tempo, fortalece a agricultura local”, ressaltou.