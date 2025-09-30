30/09/2025
Universo POP
Grazi Massafera quebra o silêncio sobre rumores de mau cheiro de Cauã Reymond
‘Vale Tudo’ promete duas mortes impactantes e o retorno surpreendente de Leonardo
Rapper Oruam realiza desejo curioso em primeira noite fora da prisão
Zé Felipe publica primeira foto de mãos dadas com Ana Castela
BBB 26 terá cinco casas de vidro pelo Brasil e grupo de veteranos junto com pipoca e camarote
Wagner Moura desponta como possível vencedor do Oscar 2026 por papel em filme brasileiro
Solteira, Carol Nakamura fala que está mais seletiva aos 40 e revela: “3 meses sem beijar”
Que peixão! Ana Castela fica impressionada com o talento de Zé na pescaria
Popó pede desculpas a Wanderlei após pancadaria, mas caso vai parar na Justiça
Uma mala cheia de afetos: mãe leva do Acre ao Paraná sabores que matam a saudade da filha

Festival da Macaxeira terá casas de farinha e viveiro interativo de mudas regionais

Além dessas atrações, o festival terá uma programação que une conhecimento, gastronomia e cultura

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A 2ª edição do Festival da Macaxeira & Agronegócio acontece de 3 a 5 de outubro, no Horto Florestal, em Rio Branco. Entre as principais novidades deste ano, duas casas de farinha e um viveiro de mudas regionais.

As casas de farinha terão funções diferentes, uma será destinada à demonstração do processo de fabricação da goma, com produtores locais mostrando todas as etapas de produção. Já a outra, ficará voltada para a comercialização de derivados da macaxeira, como goma, tapioca, beiju e outros produtos típicos que fazem parte da culinária acreana.

O espaço do Horto Florestal está sendo preparado para receber o festival | Foto: Bruna Giovanna/Secom

O viveiro de mudas, por sua vez, será um espaço interativo e educativo. Nele, o público poderá conhecer de perto variedades como feijão, arroz, milho e mandioca. Após a demonstração de cultivo, as mudas estarão disponíveis para doação, incentivando tanto agricultores quanto moradores interessados em plantar macaxeira em casa.

Além dessas atrações, o festival terá uma programação que une conhecimento, gastronomia e cultura. Palestras sobre a produção de cacau, café e mandioca ocorrerão durante o fim de semana. Paralelamente, os visitantes poderão conferir apresentações culturais, pratos típicos e a participação de produtores das feiras de bairro.

Palestras sobre a produção de cacau, café e mandioca ocorrerão durante o fim de semana | Foto: Bruna Giovanna/ Secom

Segundo Jeferson Pinheiro, diretor de Produção da Secretaria Municipal de Agropecuária, a proposta é valorizar o produtor rural e aproximar ainda mais a população da cadeia produtiva da mandioca.

“A duplicação da casa de farinha, a cobertura da área e a indústria de produção de goma são grandes atrativos neste ano. É um evento que oferece lazer, cultura e, ao mesmo tempo, fortalece a agricultura local”, ressaltou.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost