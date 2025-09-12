Festival de Brasília já tem datas para 2026: “Todo mundo aqui de novo”

O secretário de cultura e economia criativa do Distrito Federal (Secec-DF), Claudio Abrantes, revelou a data da próxima edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (FBCB). Em discurso na abertura da 58ª edição do evento, que começou nesta sexta-feira (12/9), ele confirmou que o FBCB ocorrerá entre 11 e 19 de setembro de 2026.

“O Festival de Cinema 2026, do dia 11 a 19 de setembro, todo mundo aqui de novo. Vai ter Festival de Cinema sim, senhor!”, disse Abrantes. “Em nome do Distrito Federal, da Secretaria de Cultura, sejam todos muito bem-vindos. Viva o cinema brasileiro. Viva o Festival de Cinema!”

A noite de abertura do Festival de Brasília conta com a exibição do filme O Agente Secreto, do diretor Kleber Mendonça Filho, que marcou presença no evento para prestigiar a estreia do longa em solo brasiliense. Além do diretor, as atrizes Maria Fernanda Cândido e Alice Carvalho também marcaram presença. Para Abrantes, a exibição “mostra a potência desse festival”.

Neste ano, o evento conta com uma longa programação cultural que se estende até 20 de setembro no Cine Brasília e em espaços culturais de Planaltina, Gama e Ceilândia. Para além da exibição de 80 produções audiovisuais, o festival apresenta atrações musicais, festas, lançamentos de livros e outras programações culturais complementares.