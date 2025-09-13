Festival do Coco em Mâncio Lima recebe show de Vini Cantor neste sábado

A segunda noite do 5º Festival do Coco, em Mâncio Lima promete ser de muito forró e piseiro com a apresentação do cantor Vini, atração nacional que desembarcou no município mais ocidental do país para animar o público. O artista já esteve no espaço do evento, conheceu a estrutura montada e destacou a alegria em participar de uma festa tão importante para a cultura do Vale do Juruá.

Natural de Santarém (PA), Vini Cantor iniciou sua carreira em 2021, fazendo transmissões ao vivo pelas redes sociais. Rapidamente, conquistou seguidores em várias regiões do Brasil. “Jamais imaginei que um dia estaria aqui, no extremo ocidental do país, mas estou feliz demais em participar deste festival e ansioso para o show”, disse o artista, que promete uma noite marcante para os fãs.

O show de Vini será antecedido pela apresentação do DJ Jonathan, conhecido na região por animar grandes eventos. Segundo ele, a expectativa é positiva e a organização preparou uma surpresa especial para o público. “Nós da JL Eventos temos buscado sempre trazer atrações de peso para o Vale do Juruá. Já realizamos shows de nomes como Anderson Freire e Lamba Assalha, e agora é a vez de Mâncio Lima receber esse grande espetáculo”, destacou.

O prefeito José Luiz (Zé Luiz) e a primeira-dama, Joyce, foram lembrados pelos organizadores como parceiros importantes para a realização do festival, que cresce a cada edição e já se consolidou como um dos maiores eventos culturais do município.

A apresentação de Vini Cantor está marcada para a madrugada deste sábado (14), a partir da meia-noite, com a promessa de muito forró e piseiro para agitar o público mansiolimense e visitantes.