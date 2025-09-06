Filha de Elon Musk divide casa para economizar: “Não tenho herança”

Vivian Wilson, filha mais velha de Elon Musk, contou que não leva uma vida de luxo, mesmo sendo herdeira do empresário, fundador da Tesla e da SpaceX.

Aos 21 anos, ela divide uma casa em Los Angeles com outras três pessoas, por ser uma opção “mais barata” do que morar sozinha.

Em entrevista à revista The Cut, Vivian também revelou que pretende se matricular em uma community college (faculdade comunitária) — um tipo de instituição de ensino superior dos Estados Unidos de baixo custo.

“Faculdade é caro. Eu não tenho essa herança. As pessoas acham que tenho muito dinheiro. Não tenho centenas de milhares de dólares à minha disposição. Minha mãe é rica, certo? Mas, obviamente, o outro [Musk] acumula níveis inimagináveis de riqueza”, disse.

Vivian Wilson, filha de Elon Musk

Vivian Wilson, filha de Elon Musk

Vivian Wilson, filha de Elon Musk

Pedido judicial

Em 2022, Vivian Wilson entrou com um pedido legal para mudar de nome e gênero, afirmando que não queria ser associada ao pai biológico.

“Eu não tenho pretensão de ser super rica. Posso comprar comida. Tenho amigos, um teto, e alguma renda para além das despesas, o que já é ótimo e muito mais confortável do que a maioria das pessoas da minha idade em Los Angeles”, ressaltou.

Nos últimos meses, ela ganhou visibilidade, mas disse que não lida bem com a fama. Em junho deste ano, Vivian estreou como drag queen em um evento de LA.

“Não sou muito boa em ser famosa. É uma habilidade. Batalhei tanto para ser vista como uma pessoa comum. Houve um momento, literalmente pouco antes de eu ficar famosa, em que ninguém sabia quem eu era. Era maravilhoso”, desabafou.

“Todos me tratavam como uma pessoa comum. Eu meio que sinto falta disso. Mas também gosto de ser famosa… Acho que sou meio indiferente a isso. Mas gosto do fato de que isso me dá dinheiro.”

Na apresentação, ela deu um show para uma multidão ao interpretar a música Wasted Love, do cantor Johannes Pietsch, mais conhecido como JJ.

Vivian Wilson durante uma apresentação em LA

Relação com Elon Musk

Vivian e Elon Musk cortaram contato depois que o empresário se negou a aceitar a identidade de gênero da filha. Ela criticou publicamente o CEO da Tesla, chegando a chamar Elon de “criança patética” em uma entrevista recente para a Teen Vogue.

Ela é filha do empresário com a escritora Justine Musk.